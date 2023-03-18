18 марта 2023
17 марта 2023

Курганская команда КВН пошутила над губернатором Шумковым под музыку из «Короля льва». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, выступление, квн
Игру транслировали на Первом канале Фото:

Команда КВН «Джентльмены удачи» из Кургана в своем выступлении исполнили песню про губернатора региона Вадим Шумкова под сопровождение музыки из мультфильма «Король лев». Эфир игры вышел 18 марта на Первом канале.

Лицо Шумкова появилось на экране сцены в обрамлении солнца. «Джентльмены удачи» в шуточной манере поблагодарили зауральского главу за помощь и поддержку в стилистике мультфильма про львенка Симбу. Также курганские юмористы шутили про памятник Чужому из одноименного фильма в Кургане и заменители Coca-Cola.

О том, что команда из Кургана пробилась в четвертьфинал Высшей лиги КВН стало известно в начале марта. Об этом URA.RU писало ранее. Курганские юмористы впервые в истории представляют Зауралье в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых.

Курганские юмористы пошутили про Шумкова

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Команда КВН «Джентльмены удачи» из Кургана в своем выступлении исполнили песню про губернатора региона Вадим Шумкова под сопровождение музыки из мультфильма «Король лев». Эфир игры вышел 18 марта на Первом канале. Лицо Шумкова появилось на экране сцены в обрамлении солнца. «Джентльмены удачи» в шуточной манере поблагодарили зауральского главу за помощь и поддержку в стилистике мультфильма про львенка Симбу. Также курганские юмористы шутили про памятник Чужому из одноименного фильма в Кургане и заменители Coca-Cola. О том, что команда из Кургана пробилась в четвертьфинал Высшей лиги КВН стало известно в начале марта. Об этом URA.RU писало ранее. Курганские юмористы впервые в истории представляют Зауралье в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...