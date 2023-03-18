Игру транслировали на Первом канале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команда КВН «Джентльмены удачи» из Кургана в своем выступлении исполнили песню про губернатора региона Вадим Шумкова под сопровождение музыки из мультфильма «Король лев». Эфир игры вышел 18 марта на Первом канале.

Лицо Шумкова появилось на экране сцены в обрамлении солнца. «Джентльмены удачи» в шуточной манере поблагодарили зауральского главу за помощь и поддержку в стилистике мультфильма про львенка Симбу. Также курганские юмористы шутили про памятник Чужому из одноименного фильма в Кургане и заменители Coca-Cola.

О том, что команда из Кургана пробилась в четвертьфинал Высшей лиги КВН стало известно в начале марта. Об этом URA.RU писало ранее. Курганские юмористы впервые в истории представляют Зауралье в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых.