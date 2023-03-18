Мэр раскрыл, какой хочет подарок на день рождения от жителей Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил жителей помочь раненым бойцам спецоперации

19 марта 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов просит жителей отправить денежные средства в окружной госпиталь ЦВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил у граждан в качестве подарка на свой день рождения, который будет 20 марта, оказать денежную поддержку окружному госпиталю Центрального военного округа (ЦВО), где проходят реабилитацию раненые бойцы. Об этом глава города сообщил лично. «Друзья, завтра у меня день рождения. Лучшим подарком от вас будет поддержка, которую вы можете оказать нашим участникам СВО, проходящие реабилитацию в 354-м госпитале ЦВО. Процесс пойдет быстрее, если учреждение будет располагать дополнительным оборудованием», — написал Орлов в telegram-канале. Ему исполнится 56 лет. Алексей Орлов отметил, что уже сделал пожертвование. Он пояснил, что сбор помощи открыт через АНО «Центр Татищева» и заранее поблагодарил всех, кто откликнется.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил у граждан в качестве подарка на свой день рождения, который будет 20 марта, оказать денежную поддержку окружному госпиталю Центрального военного округа (ЦВО), где проходят реабилитацию раненые бойцы. Об этом глава города сообщил лично. «Друзья, завтра у меня день рождения. Лучшим подарком от вас будет поддержка, которую вы можете оказать нашим участникам СВО, проходящие реабилитацию в 354-м госпитале ЦВО. Процесс пойдет быстрее, если учреждение будет располагать дополнительным оборудованием», — написал Орлов в telegram-канале. Ему исполнится 56 лет. Алексей Орлов отметил, что уже сделал пожертвование. Он пояснил, что сбор помощи открыт через АНО «Центр Татищева» и заранее поблагодарил всех, кто откликнется.