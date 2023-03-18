Прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в Екатеринбурге

Прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам, чьи рейсы 19 марта задержали в Кольцово Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам после того, как в Екатеринбурге на несколько часов задержали вылет трех лайнеров в Сочи и Москву. Два воздушных судна не смогли вылететь из-за метеоусловий, а один из-за позднего прибытия в аэропорт, сообщили в ведомстве.

«Свердловская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. На контроле ведомства — рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Москву», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Лайнер авиакомпании «Победа», летящий из уральской столицы в Москву, задерживается из-за позднего прибытия самолета из Сочи. Самолеты авиакомпаний IKAR и Nordwind задержали из-за сильного тумана в Сочи, пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вторые сутки подряд массово задерживаются вылеты самолетов. Кроме рейсов в Москву и Сочи, также задержан вылет авиалайнера в Ереван.