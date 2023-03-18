18 марта 2023

Прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово
Прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам, чьи рейсы 19 марта задержали в Кольцово Фото:

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам после того, как в Екатеринбурге на несколько часов задержали вылет трех лайнеров в Сочи и Москву. Два воздушных судна не смогли вылететь из-за метеоусловий, а один из-за позднего прибытия в аэропорт, сообщили в ведомстве.

«Свердловская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. На контроле ведомства — рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Москву», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Лайнер авиакомпании «Победа», летящий из уральской столицы в Москву, задерживается из-за позднего прибытия самолета из Сочи. Самолеты авиакомпаний IKAR и Nordwind задержали из-за сильного тумана в Сочи, пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вторые сутки подряд массово задерживаются вылеты самолетов. Кроме рейсов в Москву и Сочи, также задержан вылет авиалайнера в Ереван.

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Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам после того, как в Екатеринбурге на несколько часов задержали вылет трех лайнеров в Сочи и Москву. Два воздушных судна не смогли вылететь из-за метеоусловий, а один из-за позднего прибытия в аэропорт, сообщили в ведомстве. «Свердловская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. На контроле ведомства — рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Москву», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Лайнер авиакомпании «Победа», летящий из уральской столицы в Москву, задерживается из-за позднего прибытия самолета из Сочи. Самолеты авиакомпаний IKAR и Nordwind задержали из-за сильного тумана в Сочи, пояснили в Уральской транспортной прокуратуре. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вторые сутки подряд массово задерживаются вылеты самолетов. Кроме рейсов в Москву и Сочи, также задержан вылет авиалайнера в Ереван.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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