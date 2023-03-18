В Екатеринбурге вторые сутки подряд задерживают вылеты самолетов. Скрин

19 марта 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

В Кольцово продолжают массово задерживать рейсы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали вылет трех самолетов разных авиакомпаний в Сочи, Москву и Ереван. Все три рейса, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, должны были состояться утром 19 марта. «Рейсы из Екатеринбурга в Сочи, Москву и Ереван задержаны. Вылет лайнеров состоится 19 марта», — следует из онлайн-табло. Рейс DP-6544 Екатеринбург — Москва, который выполняет авиакомпания «Победа», должен был состояться 19 марта в 7:05, однако вылет самолета задержали до 16:30. Лайнер FlyOne, выполняющий рейс Екатеринбург — Ереван, перенесли с 06:40 на 10:30. Дольше придется ждать пассажирам рейса EO-502 Екатеринбург-Сочи (выполняет авиакомпания IKAR). Вылет самолета перенесли с 06:25 на 19:45. Данный рейс совмещен с рейсом N4-502, который перенесли уже в четвертый раз с 18 марта. Точные причины задержек данных рейсов на сайте Кольцово не указаны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпании. Ответы на момент публикации новости не пришли. Ранее сообщалось, что 18 марта в аэропорту Кольцово задержали два рейса в Сочи и один в Москву. Воздушные судна не могли вылететь из-за тумана. Ситуацию под свой контроль взяла прокуратура. Рейсы в Сочи переносят с 18 марта из-за тумана Скрин: сайт Кольцово Вылет самолета задержали на девять часов Скрин: сайт Кольцово Скрин: сайт Кольцово Рейс N4-502 переносят с 18 марта Скрин: сайт Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали вылет трех самолетов разных авиакомпаний в Сочи, Москву и Ереван. Все три рейса, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, должны были состояться утром 19 марта. «Рейсы из Екатеринбурга в Сочи, Москву и Ереван задержаны. Вылет лайнеров состоится 19 марта», — следует из онлайн-табло. Рейс DP-6544 Екатеринбург — Москва, который выполняет авиакомпания «Победа», должен был состояться 19 марта в 7:05, однако вылет самолета задержали до 16:30. Лайнер FlyOne, выполняющий рейс Екатеринбург — Ереван, перенесли с 06:40 на 10:30. Дольше придется ждать пассажирам рейса EO-502 Екатеринбург-Сочи (выполняет авиакомпания IKAR). Вылет самолета перенесли с 06:25 на 19:45. Данный рейс совмещен с рейсом N4-502, который перенесли уже в четвертый раз с 18 марта. Точные причины задержек данных рейсов на сайте Кольцово не указаны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпании. Ответы на момент публикации новости не пришли. Ранее сообщалось, что 18 марта в аэропорту Кольцово задержали два рейса в Сочи и один в Москву. Воздушные судна не могли вылететь из-за тумана. Ситуацию под свой контроль взяла прокуратура.