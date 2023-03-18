18 марта 2023
17 марта 2023

Курганский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги и банкомат. Москва, банкомат, купюры, купюра, деньги в руке, деньги, рубли, деньги в руках
Пенсионерка собирались перевести деньги мошеннику Фото:

В Кургане полицейский спас пенсионерку от мошенника, которому она хотела перевести 200 тысяч рублей. Оперативник обратил внимание на женщину, которая разговаривала по телефону у банкомата в одном из торговых центров города, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Действия гражданки показались ему [сотруднику полиции] подозрительными. Оперуполномоченный подошел к женщине и остановил ее от необдуманного поступка, благодаря чему ей удалось сохранить 200 тысяч рублей в полном размере», — указано на сайте ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об аналогичном случае URA.RU писало ранее. Тогда полицейский спас пенсионерку от перевода мошенникам 80 тысяч рублей. В полиции отмечали, что на сегодняшний день одна из самых распространенных мошеннических схем — это звонки с информацией о незаконном оформлении кредита.

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В Кургане полицейский спас пенсионерку от мошенника, которому она хотела перевести 200 тысяч рублей. Оперативник обратил внимание на женщину, которая разговаривала по телефону у банкомата в одном из торговых центров города, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Действия гражданки показались ему [сотруднику полиции] подозрительными. Оперуполномоченный подошел к женщине и остановил ее от необдуманного поступка, благодаря чему ей удалось сохранить 200 тысяч рублей в полном размере», — указано на сайте ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об аналогичном случае URA.RU писало ранее. Тогда полицейский спас пенсионерку от перевода мошенникам 80 тысяч рублей. В полиции отмечали, что на сегодняшний день одна из самых распространенных мошеннических схем — это звонки с информацией о незаконном оформлении кредита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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