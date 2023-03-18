Курганский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира

Пенсионерка собирались перевести деньги мошеннику Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Кургане полицейский спас пенсионерку от мошенника, которому она хотела перевести 200 тысяч рублей. Оперативник обратил внимание на женщину, которая разговаривала по телефону у банкомата в одном из торговых центров города, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Действия гражданки показались ему [сотруднику полиции] подозрительными. Оперуполномоченный подошел к женщине и остановил ее от необдуманного поступка, благодаря чему ей удалось сохранить 200 тысяч рублей в полном размере», — указано на сайте ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об аналогичном случае URA.RU писало ранее. Тогда полицейский спас пенсионерку от перевода мошенникам 80 тысяч рублей. В полиции отмечали, что на сегодняшний день одна из самых распространенных мошеннических схем — это звонки с информацией о незаконном оформлении кредита.