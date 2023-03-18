В ЯНАО придумали, как поднять популярность блюд из оленины. Фото

В Приуральском районе ЯНАО прошел конкурс по приготовлению оленины

19 марта 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В Белоярском прошел конкурс среди поваров школьных столовых по приготовлению оленины Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Белоярском (ЯНАО) провели конкурс среди поваров школьных столовых по приготовлению блюд из мяса северного оленя. Одна из целей конкурса — улучшение качества школьного питания, сообщил глава Приуарольского района Иван Сакал. «В школе села Белоярск завершился конкурс поваров образовательных организаций „Блюдо дня из мяса северного оленя“. Подобные мероприятия способствуют межэтническому взаимодействию национальных культур через знакомство с кулинарными традициями коренных малочисленных народов Севера и направлены на повышение профессионального мастерства поваров, повышение качества питания учащихся и воспитанников», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале. Лучшими в конкурсе стали Евгения Серасхова, Диана Туголукова, Надежда Шалашова, Людмила Лаптандер. В мероприятии приняла участие Людмила Бездольная, школьный шеф-повар из Волновахского района, она провела мастер-класс по приготовлению борща из оленины. Ранее URA.RU рассказало, что блюда из оленины, введенные в обязательный перечень блюд школьных столовых, не пользуются популярностью у учеников. Депутат окружного заксобрания Надежда Гудкова ищет способы поднять популярность блюд из северных продуктов среди учащихся. Процесс приготовления блюда из оленины Фото: telegram-канал Ивана Сакала Лауреаты и участники конкурса Фото: telegram-канал Ивана Сакала

В Белоярском (ЯНАО) провели конкурс среди поваров школьных столовых по приготовлению блюд из мяса северного оленя. Одна из целей конкурса — улучшение качества школьного питания, сообщил глава Приуарольского района Иван Сакал. «В школе села Белоярск завершился конкурс поваров образовательных организаций „Блюдо дня из мяса северного оленя“. Подобные мероприятия способствуют межэтническому взаимодействию национальных культур через знакомство с кулинарными традициями коренных малочисленных народов Севера и направлены на повышение профессионального мастерства поваров, повышение качества питания учащихся и воспитанников», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале. Лучшими в конкурсе стали Евгения Серасхова, Диана Туголукова, Надежда Шалашова, Людмила Лаптандер. В мероприятии приняла участие Людмила Бездольная, школьный шеф-повар из Волновахского района, она провела мастер-класс по приготовлению борща из оленины. Ранее URA.RU рассказало, что блюда из оленины, введенные в обязательный перечень блюд школьных столовых, не пользуются популярностью у учеников. Депутат окружного заксобрания Надежда Гудкова ищет способы поднять популярность блюд из северных продуктов среди учащихся.