16 марта 2023
15 марта 2023

В ЯНАО блюда из оленины и местной рыбы не пользуются спросом у школьников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, накрытый стол, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В ЯНАО ученики неохотно едят блюда из местных продуктов Фото:

В ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Этот факт неоднократно отмечала депутат заксобрания округа Надежда Гудкова в своих отчетах в социальных сетях.

«Мне рассказали, что северная рыба, которая обязательно должна быть в меню, не съедается даже в виде котлет. И мясо оленя школьников не прельщает, хотя готовить из него пробовали и плов, и ленивые голубцы, и тефтели», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», после инспекции в школе Тарко-Сале.

Ранее она писала о том же, после посещения учебного заведения в поселке Пангоды. Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд. Также она обратилась к родителям учеников с просьбой пропагандировать в семье пользу северных продуктов.

Ранее URA.RU рассказало, что в конце 2021 года правительством ЯНАО было принято решение добавить в рацион питания в школах и детских садах оленину и северную рыбу, одним из инициаторов проекта была Гудкова. Дети же просят, чтобы в меню было больше выпечки и фруктов.

Школьный обед в Тарко-Сале
Фото:

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В ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Этот факт неоднократно отмечала депутат заксобрания округа Надежда Гудкова в своих отчетах в социальных сетях. «Мне рассказали, что северная рыба, которая обязательно должна быть в меню, не съедается даже в виде котлет. И мясо оленя школьников не прельщает, хотя готовить из него пробовали и плов, и ленивые голубцы, и тефтели», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», после инспекции в школе Тарко-Сале. Ранее она писала о том же, после посещения учебного заведения в поселке Пангоды. Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд. Также она обратилась к родителям учеников с просьбой пропагандировать в семье пользу северных продуктов. Ранее URA.RU рассказало, что в конце 2021 года правительством ЯНАО было принято решение добавить в рацион питания в школах и детских садах оленину и северную рыбу, одним из инициаторов проекта была Гудкова. Дети же просят, чтобы в меню было больше выпечки и фруктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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