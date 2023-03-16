В ЯНАО блюда из оленины и местной рыбы не пользуются спросом у школьников. Фото

17 марта 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ученики неохотно едят блюда из местных продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Этот факт неоднократно отмечала депутат заксобрания округа Надежда Гудкова в своих отчетах в социальных сетях. «Мне рассказали, что северная рыба, которая обязательно должна быть в меню, не съедается даже в виде котлет. И мясо оленя школьников не прельщает, хотя готовить из него пробовали и плов, и ленивые голубцы, и тефтели», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», после инспекции в школе Тарко-Сале. Ранее она писала о том же, после посещения учебного заведения в поселке Пангоды. Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд. Также она обратилась к родителям учеников с просьбой пропагандировать в семье пользу северных продуктов. Ранее URA.RU рассказало, что в конце 2021 года правительством ЯНАО было принято решение добавить в рацион питания в школах и детских садах оленину и северную рыбу, одним из инициаторов проекта была Гудкова. Дети же просят, чтобы в меню было больше выпечки и фруктов. Школьный обед в Тарко-Сале Фото: страница Надежды Гудковой, Вк

В ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Этот факт неоднократно отмечала депутат заксобрания округа Надежда Гудкова в своих отчетах в социальных сетях. «Мне рассказали, что северная рыба, которая обязательно должна быть в меню, не съедается даже в виде котлет. И мясо оленя школьников не прельщает, хотя готовить из него пробовали и плов, и ленивые голубцы, и тефтели», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», после инспекции в школе Тарко-Сале. Ранее она писала о том же, после посещения учебного заведения в поселке Пангоды. Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд. Также она обратилась к родителям учеников с просьбой пропагандировать в семье пользу северных продуктов. Ранее URA.RU рассказало, что в конце 2021 года правительством ЯНАО было принято решение добавить в рацион питания в школах и детских садах оленину и северную рыбу, одним из инициаторов проекта была Гудкова. Дети же просят, чтобы в меню было больше выпечки и фруктов.