18 марта 2023
17 марта 2023

Курганским дальнобойщикам заплатят до 200 тысяч рублей за поездки на Восток

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, фура, тягач, грузовик, дальнобойщики, перевозка грузов, дальнобой
Водителей тягачей разыскивают в Зауралье Фото:

Курганским водителям с категорией «Е» готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей за рейсы на Восток. Эта информация опубликована на сайте популярного сервиса продаж.

«Нужны водители с категорией „Е“ на Mercedes Actros. Зарплата 150 000 — 200 000 рублей. Грузоперевозки по России, преимущественно на Восток», — указано в объявлении компании ТЭК «Олимп».

Работодатель обещает обеспечить соискателей автомобилями указанной марки. Дополнительная оплата предусмотрена за короткие поездки, сменный экипаж и рейсы в Якутию. В компании готовы к сотрудничеству с претендентами без опыта работы.

Ранее URA.RU писало, что в зауральской столице разыскивали водителей самосвалов и тягачей для работы в Республике Саха (Якутия) на карьерах по добыче алмазов. Вахтовикам обещали зарплату до 240 тысяч рублей.

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Курганским водителям с категорией «Е» готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей за рейсы на Восток. Эта информация опубликована на сайте популярного сервиса продаж. «Нужны водители с категорией „Е“ на Mercedes Actros. Зарплата 150 000 — 200 000 рублей. Грузоперевозки по России, преимущественно на Восток», — указано в объявлении компании ТЭК «Олимп». Работодатель обещает обеспечить соискателей автомобилями указанной марки. Дополнительная оплата предусмотрена за короткие поездки, сменный экипаж и рейсы в Якутию. В компании готовы к сотрудничеству с претендентами без опыта работы. Ранее URA.RU писало, что в зауральской столице разыскивали водителей самосвалов и тягачей для работы в Республике Саха (Якутия) на карьерах по добыче алмазов. Вахтовикам обещали зарплату до 240 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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