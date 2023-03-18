Курганским дальнобойщикам заплатят до 200 тысяч рублей за поездки на Восток

Водителей тягачей разыскивают в Зауралье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганским водителям с категорией «Е» готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей за рейсы на Восток. Эта информация опубликована на сайте популярного сервиса продаж.

«Нужны водители с категорией „Е“ на Mercedes Actros. Зарплата 150 000 — 200 000 рублей. Грузоперевозки по России, преимущественно на Восток», — указано в объявлении компании ТЭК «Олимп».

Работодатель обещает обеспечить соискателей автомобилями указанной марки. Дополнительная оплата предусмотрена за короткие поездки, сменный экипаж и рейсы в Якутию. В компании готовы к сотрудничеству с претендентами без опыта работы.

Ранее URA.RU писало, что в зауральской столице разыскивали водителей самосвалов и тягачей для работы в Республике Саха (Якутия) на карьерах по добыче алмазов. Вахтовикам обещали зарплату до 240 тысяч рублей.