В Кургане ищут желающих работать в городе, где добывают алмазы

31 января 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Курганцев приглашают работать водителями самосвалов и тягачей в Якутии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане ищут водителей самосвалов и тягачей для работы в городе Мирный Республики Саха (Якутия), где расположены карьеры по добыче алмазов. Вахтовикам готовы платить до 240 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на популярном сайте с объявлениями. «Срочно требуется водители самосвала, седельный тягач, машинисты экскаватора, бульдозера и погрузчика. Требование: опыт работы от 5 лет, безаварийное вождение и дисциплинированность. Обязанности: строительство дорог, мостов, демонтажи, карьеры. Заработная плата от 160 000 до 240 000 рублей», — говорится в вакансии. В объявлении указано, что работодатель предоставляет питание, проживание в вагончиках. Кроме этого, организация оплачивает проезд до место работы и обратно. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают собирать автобусы в Челябинске. Вахтовикам обещают платить зарплату более ста тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане ищут желающих работать на оборонном заводе в Удмуртии за 157 тысяч рублей.

В Кургане ищут водителей самосвалов и тягачей для работы в городе Мирный Республики Саха (Якутия), где расположены карьеры по добыче алмазов. Вахтовикам готовы платить до 240 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на популярном сайте с объявлениями. «Срочно требуется водители самосвала, седельный тягач, машинисты экскаватора, бульдозера и погрузчика. Требование: опыт работы от 5 лет, безаварийное вождение и дисциплинированность. Обязанности: строительство дорог, мостов, демонтажи, карьеры. Заработная плата от 160 000 до 240 000 рублей», — говорится в вакансии. В объявлении указано, что работодатель предоставляет питание, проживание в вагончиках. Кроме этого, организация оплачивает проезд до место работы и обратно. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают собирать автобусы в Челябинске. Вахтовикам обещают платить зарплату более ста тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане ищут желающих работать на оборонном заводе в Удмуртии за 157 тысяч рублей.