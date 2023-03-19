Звезду советского кино Наталью Фатееву ограбила домработница

19 марта 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Домработница известной актрисы Натальи Фатеевой обнесла ее дом (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Советскую киноактрису, звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталью Фатееву, обокрала домработница. Об этом сообщили telegram-каналы. Наталья Фатеева попала в больницу, а за время ее отсутствия домработница Майясар обнесла ее дом. «Вернувшись домой, Фатеева обнаружила, что помощница вынесла из дома деньги, одежду и даже продукты питания», — передает telegram-канал 112. Известно, что Майясар работала в доме актрисы последние полгода. Актриса Наталья Фатеева родилась в Харькове в 1934 году. В 1958 году окончила ВГИК. За многолетнюю карьеру актриса исполнила множество ярких ролей в театре и кино. Она снималась в фильмах «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя» и «Человек с бульвара Капуцинов». В 2022 году Фатеева перенесла несколько сложных операций, одна из которых прошла неудачно. В результате актриса была вынуждена сообщить о завершении карьеры, передвигается на костылях.

Советскую киноактрису, звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталью Фатееву, обокрала домработница. Об этом сообщили telegram-каналы. Наталья Фатеева попала в больницу, а за время ее отсутствия домработница Майясар обнесла ее дом. «Вернувшись домой, Фатеева обнаружила, что помощница вынесла из дома деньги, одежду и даже продукты питания», — передает telegram-канал 112. Известно, что Майясар работала в доме актрисы последние полгода. Актриса Наталья Фатеева родилась в Харькове в 1934 году. В 1958 году окончила ВГИК. За многолетнюю карьеру актриса исполнила множество ярких ролей в театре и кино. Она снималась в фильмах «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя» и «Человек с бульвара Капуцинов». В 2022 году Фатеева перенесла несколько сложных операций, одна из которых прошла неудачно. В результате актриса была вынуждена сообщить о завершении карьеры, передвигается на костылях.