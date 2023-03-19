Сомнолог дала советы тем, кто не может выспаться

Сомнолог: за два часа до сна стоит отказаться от просмотра телефона и телевизора

19 марта 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Умение правильно анализировать чувство усталости и сонливости поможет улучшить сон, отметила Татьяна Сурненкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Человеку стоит соблюдать несколько правил перед тем, как лечь спать. Среди них: ограничение кофеина за восемь часов до сна, а также отказ от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна. Об этом рассказала врач функциональной диагностики, сомнолог Татьяна Сурненкова. «За восемь часов до полноценного отдыха врач также советует ограничить потребление кофеина. Кроме того, за два часа до сна необходимо провести информационный „детокс“, то есть нужно отказаться от решения рабочих вопросов, просмотра новостей и фильмов», — рассказала Татьяна Сурненкова в интервью с Life . Она также отметила, что умение правильно распознавать чувство сонливости и усталости поможет улучшить качество сна. После пробуждения организму стоит дать время на переход к рабочему режиму. Татьяна Сурненкова рекомендует в течение часа не нагружать организм решением важных дел. Также для крепкого сна стоит поддерживать регулярную физическую активность днем.

Человеку стоит соблюдать несколько правил перед тем, как лечь спать. Среди них: ограничение кофеина за восемь часов до сна, а также отказ от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна. Об этом рассказала врач функциональной диагностики, сомнолог Татьяна Сурненкова. «За восемь часов до полноценного отдыха врач также советует ограничить потребление кофеина. Кроме того, за два часа до сна необходимо провести информационный „детокс“, то есть нужно отказаться от решения рабочих вопросов, просмотра новостей и фильмов», — рассказала Татьяна Сурненкова в интервью с Life. Она также отметила, что умение правильно распознавать чувство сонливости и усталости поможет улучшить качество сна. После пробуждения организму стоит дать время на переход к рабочему режиму. Татьяна Сурненкова рекомендует в течение часа не нагружать организм решением важных дел. Также для крепкого сна стоит поддерживать регулярную физическую активность днем.