В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщили в комитете Тульской области по региональной безопасности.
«Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области», — передает ТАСС со ссылкой на областной комитет по региональной безопасности. Падение произошло вдали от жилых зданий, при падении никто не пострадал, и угрозы для местных жителей нет. На месте просишествия работают спецслужбы.
В начале марта в Тульской области уже находили фрагменты беспилотника. В поселке Березовский произошел мощный взрыв, на месте которого впоследствии были обнаружены фрагменты БПЛА.
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