В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков

19 марта 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Дрон упал в Тульской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщили в комитете Тульской области по региональной безопасности. «Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области», — передает ТАСС со ссылкой на областной комитет по региональной безопасности. Падение произошло вдали от жилых зданий, при падении никто не пострадал, и угрозы для местных жителей нет. На месте просишествия работают спецслужбы. В начале марта в Тульской области уже находили фрагменты беспилотника. В поселке Березовский произошел мощный взрыв, на месте которого впоследствии были обнаружены фрагменты БПЛА.

В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщили в комитете Тульской области по региональной безопасности. «Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области», — передает ТАСС со ссылкой на областной комитет по региональной безопасности. Падение произошло вдали от жилых зданий, при падении никто не пострадал, и угрозы для местных жителей нет. На месте просишествия работают спецслужбы. В начале марта в Тульской области уже находили фрагменты беспилотника. В поселке Березовский произошел мощный взрыв, на месте которого впоследствии были обнаружены фрагменты БПЛА.