В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Дрон упал в Тульской области (архивное фото) Фото:

В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщили в комитете Тульской области по региональной безопасности.

«Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области», — передает ТАСС со ссылкой на областной комитет по региональной безопасности. Падение произошло вдали от жилых зданий, при падении никто не пострадал, и угрозы для местных жителей нет. На месте просишествия работают спецслужбы.

В начале марта в Тульской области уже находили фрагменты беспилотника. В поселке Березовский произошел мощный взрыв, на месте которого впоследствии были обнаружены фрагменты БПЛА.

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В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщили в комитете Тульской области по региональной безопасности. «Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области», — передает ТАСС со ссылкой на областной комитет по региональной безопасности. Падение произошло вдали от жилых зданий, при падении никто не пострадал, и угрозы для местных жителей нет. На месте просишествия работают спецслужбы. В начале марта в Тульской области уже находили фрагменты беспилотника. В поселке Березовский произошел мощный взрыв, на месте которого впоследствии были обнаружены фрагменты БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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