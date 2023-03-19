Американский разведчик объяснил бесполезность истребителей, которые получит Украина

Экс-разведчик Риттер: поставка западных истребителей приведет к росту потерь в рядах ВСУ

19 марта 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Украина не получить преимущества от поставок истребителей, заявил Скотт Риттер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки странами НАТО, в том числе и Польшей, истребителей Украине не повлияют на исход конфликта. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, отмечая, что такие поставки приведут ВСУ к новым потерям. «Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. <…> К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой», — заявил Скотт Риттер в разговоре с американским журналистом Стефаном Гарднером. Запись разговора размещена на youtube-канале Гарднера. Он также отметил, что передача четырех военных самолетов со стороны Польши Украине не приведет к координальным изменениям. В середине марта президент Польши Анджей Дуда объявил, что страна передаст Киеву четыре истребителя МиГ-29. 18 марта пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова объявила, что Украина получит от Братиславы 13 истребителей МиГ-29. Однако после этого советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что Киев нуждается в более современных истребителях, чем МиГ-29.

Поставки странами НАТО, в том числе и Польшей, истребителей Украине не повлияют на исход конфликта. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, отмечая, что такие поставки приведут ВСУ к новым потерям. «Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. <…> К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой», — заявил Скотт Риттер в разговоре с американским журналистом Стефаном Гарднером. Запись разговора размещена на youtube-канале Гарднера. Он также отметил, что передача четырех военных самолетов со стороны Польши Украине не приведет к координальным изменениям. В середине марта президент Польши Анджей Дуда объявил, что страна передаст Киеву четыре истребителя МиГ-29. 18 марта пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова объявила, что Украина получит от Братиславы 13 истребителей МиГ-29. Однако после этого советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что Киев нуждается в более современных истребителях, чем МиГ-29.