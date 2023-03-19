Слово «дон» глава Чечни Рамзан Кадыров использует для связки слов в предложении. Кадыров также отметил, что он произносит это слово из-за своего чеченского происхождения.
«Это для связки слов. Бывает „короче говоря“, то же самое „дон“. Это значения не имеет, просто для связки слов говорю», — заявил Кадыров в разговоре с журналистом «Россия-1» Павлом Зарубиным. Он также отметил, что это чеченское слово. Видео опубликовано в telegram-канале «Пул N3», принадлежащему журналисту кремлевского пула Дмитрию Смирнову.
Кадыров часто использует в своей речи слово «дон». Так, 14 февраля Кадыров написал шуточное стихотворение, в котором поиронизировал над словом-паразитом, передает телеканал «Царьград».
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