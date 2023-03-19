19 марта 2023

Власти Ирака создадут механизм замены российского газа для Евросоюза

Глава МИД Ирака Хусейн: Багдад увидел перспективы в отправке газа в страны Евросоюза
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Ирак намерен в ближайшем будущем поставлять газ в Европу Фото:
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Багдад готовится экспортировать газ в Европу. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

«Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — сказал глава Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе.

Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине заявили о намерении отказаться от поставок энергоресурсов из России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении до конца 2023 года окончательно воздержаться от российских энергоносителей, передает RT. В Германии признались, что отказ от импорта газа из РФ стал огромным стрессом для страны.

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Багдад готовится экспортировать газ в Европу. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн. «Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — сказал глава Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе. Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине заявили о намерении отказаться от поставок энергоресурсов из России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении до конца 2023 года окончательно воздержаться от российских энергоносителей, передает RT. В Германии признались, что отказ от импорта газа из РФ стал огромным стрессом для страны.
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