Власти Ирака создадут механизм замены российского газа для Евросоюза

Глава МИД Ирака Хусейн: Багдад увидел перспективы в отправке газа в страны Евросоюза

20 марта 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Ирак намерен в ближайшем будущем поставлять газ в Европу Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Багдад готовится экспортировать газ в Европу. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн. «Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — сказал глава Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе. Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине заявили о намерении отказаться от поставок энергоресурсов из России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении до конца 2023 года окончательно воздержаться от российских энергоносителей, передает RT. В Германии признались, что отказ от импорта газа из РФ стал огромным стрессом для страны.

Багдад готовится экспортировать газ в Европу. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн. «Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — сказал глава Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе. Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине заявили о намерении отказаться от поставок энергоресурсов из России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении до конца 2023 года окончательно воздержаться от российских энергоносителей, передает RT. В Германии признались, что отказ от импорта газа из РФ стал огромным стрессом для страны.