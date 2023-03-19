Багдад готовится экспортировать газ в Европу. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.
«Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — сказал глава Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе.
Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине заявили о намерении отказаться от поставок энергоресурсов из России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении до конца 2023 года окончательно воздержаться от российских энергоносителей, передает RT. В Германии признались, что отказ от импорта газа из РФ стал огромным стрессом для страны.
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