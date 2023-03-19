В Курганской области стала известна отрасль с самой высокой зарплатой

РИАН: отраслью с наивысшей зарплатой в Курганской области стал сухопутный транспорт

20 марта 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в отрасли — 54 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области, по итогам 2022 года, отраслью с самой высокой зарплатой стал сухопутный транспорт. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости. «Отрасль с наивысшим заработком в Курганской области — сухопутный транспорт. Средняя зарплата — 54 тысячи рублей», — говорится в статистике. Регион занял 63 место в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отрасль с наивысшей зарплатой — это добывающая промышленность. Средняя зарплата в данной отрасли — 140 тысяч рублей.

В Курганской области, по итогам 2022 года, отраслью с самой высокой зарплатой стал сухопутный транспорт. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости. «Отрасль с наивысшим заработком в Курганской области — сухопутный транспорт. Средняя зарплата — 54 тысячи рублей», — говорится в статистике. Регион занял 63 место в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отрасль с наивысшей зарплатой — это добывающая промышленность. Средняя зарплата в данной отрасли — 140 тысяч рублей.