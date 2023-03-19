19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

В Курганской области стала известна отрасль с самой высокой зарплатой

РИАН: отраслью с наивысшей зарплатой в Курганской области стал сухопутный транспорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, автобусная остановка, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка, паз
Средняя зарплата в отрасли — 54 тысячи рублей Фото:

В Курганской области, по итогам 2022 года, отраслью с самой высокой зарплатой стал сухопутный транспорт. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости.

«Отрасль с наивысшим заработком в Курганской области — сухопутный транспорт. Средняя зарплата — 54 тысячи рублей», — говорится в статистике. Регион занял 63 место в рейтинге.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отрасль с наивысшей зарплатой — это добывающая промышленность. Средняя зарплата в данной отрасли — 140 тысяч рублей.

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В Курганской области, по итогам 2022 года, отраслью с самой высокой зарплатой стал сухопутный транспорт. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости. «Отрасль с наивысшим заработком в Курганской области — сухопутный транспорт. Средняя зарплата — 54 тысячи рублей», — говорится в статистике. Регион занял 63 место в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отрасль с наивысшей зарплатой — это добывающая промышленность. Средняя зарплата в данной отрасли — 140 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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