В Тюмени назвали отрасль с самой высокой зарплатой

РИА Новости: в Тюмени отраслью с наивысшей зарплатой стала добывающая промышленность

20 марта 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата сотрудников добывающей отрасли составляет 140 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени отраслью с наивысшей зарплатой в 2022 году стала добывающая промышленность. Такие данные привели исследователи РИА Новости. В рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях Тюменская область заняла 10 место. «Тюменская область. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добывающая отрасль. Средняя зарплата — 140 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. По данным аналитиков, номинальные зарплаты в России выросли примерно на 13% за прошлый год. Теперь с учетом выплаты НДФЛ они достигают до 55,8 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поднимут зарплату врачам. Как рассказали источники, близкие к здравоохранению у докторов увеличится оклад и добавится социальная выплата от президента.

В Тюмени отраслью с наивысшей зарплатой в 2022 году стала добывающая промышленность. Такие данные привели исследователи РИА Новости. В рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях Тюменская область заняла 10 место. «Тюменская область. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добывающая отрасль. Средняя зарплата — 140 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. По данным аналитиков, номинальные зарплаты в России выросли примерно на 13% за прошлый год. Теперь с учетом выплаты НДФЛ они достигают до 55,8 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поднимут зарплату врачам. Как рассказали источники, близкие к здравоохранению у докторов увеличится оклад и добавится социальная выплата от президента.