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В Тюмени назвали отрасль с самой высокой зарплатой

РИА Новости: в Тюмени отраслью с наивысшей зарплатой стала добывающая промышленность
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Средняя зарплата сотрудников добывающей отрасли составляет 140 тысяч рублей Фото:

В Тюмени отраслью с наивысшей зарплатой в 2022 году стала добывающая промышленность. Такие данные привели исследователи РИА Новости. В рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях Тюменская область заняла 10 место.

«Тюменская область. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добывающая отрасль. Средняя зарплата — 140 тысяч рублей», — сообщается в исследовании.

По данным аналитиков, номинальные зарплаты в России выросли примерно на 13% за прошлый год. Теперь с учетом выплаты НДФЛ они достигают до 55,8 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поднимут зарплату врачам. Как рассказали источники, близкие к здравоохранению у докторов увеличится оклад и добавится социальная выплата от президента.

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В Тюмени отраслью с наивысшей зарплатой в 2022 году стала добывающая промышленность. Такие данные привели исследователи РИА Новости. В рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях Тюменская область заняла 10 место. «Тюменская область. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добывающая отрасль. Средняя зарплата — 140 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. По данным аналитиков, номинальные зарплаты в России выросли примерно на 13% за прошлый год. Теперь с учетом выплаты НДФЛ они достигают до 55,8 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поднимут зарплату врачам. Как рассказали источники, близкие к здравоохранению у докторов увеличится оклад и добавится социальная выплата от президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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