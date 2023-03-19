В Тюмени назвали отрасль с самой высокой зарплатой

В Тюмени отраслью с наивысшей зарплатой в 2022 году стала добывающая промышленность. Такие данные привели исследователи РИА Новости. В рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях Тюменская область заняла 10 место.
«Тюменская область. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добывающая отрасль. Средняя зарплата — 140 тысяч рублей», — сообщается в исследовании.
По данным аналитиков, номинальные зарплаты в России выросли примерно на 13% за прошлый год. Теперь с учетом выплаты НДФЛ они достигают до 55,8 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поднимут зарплату врачам. Как рассказали источники, близкие к здравоохранению у докторов увеличится оклад и добавится социальная выплата от президента.
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