Медведев пригрозил Гааге гиперзвуковыми «Ониксами» после решения об аресте Путина

Дмитрий Медведев раскритиковал МУС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Судьям Международного уголовного суда (МУС) следует «смотреть в небо» в ожидании российского гиперзвукового «Оникса». Так заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение МУС в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового „Оникса“ из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», — написал Медведев в своем telegram-канале .

Он также подчеркнул, что решение МУС неправомерно. Поскольку подобные решения о том, чтобы судить страны и их лидеров можно принимать в двух случаях: когда страна либо капитулировала, либо ослабела, почти утратив суверенитет.

МУС в Гааге 17 марта выдал ордер, в том числе на арест Путина. По словам российского сенатора Андрея Клишаса, у европейского суда нет таких полномочий делать подобные предписания. А бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник считает, что подобными решениями Запад провоцирует и подрывает приближение возможных мирных переговоров по Украине.