Мирошник обвинил МУС в провокации после выдачи ордера на арест Путина

20 марта 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

В ЛНР заявили, что ордером на «арест» Путина Запад наносит удар по попыткам урегулировать отношения между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Международный уголовный суд (МУС) своим решением об аресте президента России Владимира Путина провоцирует и подрывает приближение возможных мирных переговоров по Украине. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Ордер МУСа Путину — это провокация и ухудшение не то что взаимопонимания, а даже процесса коммуникации между Россией и Западом. Это жест, направленный против урегулирования конфликта», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС. Он раскритиковал попытку использовать международную структуру в военных целях. По его словам, прослеживается стремление любыми способами избежать каких-либо компромиссов. МУС в Гааге 17 марта выдал ордер, в том числе на арест Путина. По словам российского сенатора Андрея Клишаса, у европейского суда нет таких полномочий делать подобные предписания, он отметил, что Россия не признает юрисдикцию суда. В Кремле считают, что такое распоряжение неприемлемо. В частности, президент США Джо Байден поддержал действия Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест россиян. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал ввести санкции против судей МУС.

Международный уголовный суд (МУС) своим решением об аресте президента России Владимира Путина провоцирует и подрывает приближение возможных мирных переговоров по Украине. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Ордер МУСа Путину — это провокация и ухудшение не то что взаимопонимания, а даже процесса коммуникации между Россией и Западом. Это жест, направленный против урегулирования конфликта», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС. Он раскритиковал попытку использовать международную структуру в военных целях. По его словам, прослеживается стремление любыми способами избежать каких-либо компромиссов. МУС в Гааге 17 марта выдал ордер, в том числе на арест Путина. По словам российского сенатора Андрея Клишаса, у европейского суда нет таких полномочий делать подобные предписания, он отметил, что Россия не признает юрисдикцию суда. В Кремле считают, что такое распоряжение неприемлемо. В частности, президент США Джо Байден поддержал действия Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест россиян. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал ввести санкции против судей МУС.