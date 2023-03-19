Мэр Екатеринбурга распорядился провести «Иннопром»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Информация об этом появилась на официальном городском портале.
«Выставка „Иннопром-2023“ пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ „Екатеринбург-Экспо“. Страна-партнер этого года — Республика Беларусь. Многочисленную делегацию возглавит премьер-министр республики Роман Головченко», — сказано в сообщение.
«Иннопром» — международная промышленная выставка в России. Мероприятие проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус.
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