Мэр Екатеринбурга распорядился провести «Иннопром»

20 марта 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов подписал постановление о проведении выставки «Иннопром-2023», которая пройдет с 10 по 13 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Информация об этом появилась на официальном городском портале. «Выставка „Иннопром-2023“ пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ „Екатеринбург-Экспо“. Страна-партнер этого года — Республика Беларусь. Многочисленную делегацию возглавит премьер-министр республики Роман Головченко», — сказано в сообщение. «Иннопром» — международная промышленная выставка в России. Мероприятие проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Информация об этом появилась на официальном городском портале. «Выставка „Иннопром-2023“ пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ „Екатеринбург-Экспо“. Страна-партнер этого года — Республика Беларусь. Многочисленную делегацию возглавит премьер-министр республики Роман Головченко», — сказано в сообщение. «Иннопром» — международная промышленная выставка в России. Мероприятие проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус.