19 марта 2023
18 марта 2023

Мэр Екатеринбурга распорядился провести «Иннопром»

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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов подписал постановление о проведении выставки «Иннопром-2023», которая пройдет с 10 по 13 июля Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Информация об этом появилась на официальном городском портале.

«Выставка „Иннопром-2023“ пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ „Екатеринбург-Экспо“. Страна-партнер этого года — Республика Беларусь. Многочисленную делегацию возглавит премьер-министр республики Роман Головченко», — сказано в сообщение.

«Иннопром» — международная промышленная выставка в России. Мероприятие проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Информация об этом появилась на официальном городском портале. «Выставка „Иннопром-2023“ пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ „Екатеринбург-Экспо“. Страна-партнер этого года — Республика Беларусь. Многочисленную делегацию возглавит премьер-министр республики Роман Головченко», — сказано в сообщение. «Иннопром» — международная промышленная выставка в России. Мероприятие проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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