19 марта 2023

В Екатеринбурге начали судить ревнивца, зарезавшего жену с любовником

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсудимый называл погибшего своим лучшим другом (архивное фото) Фото:

В Свердловском областном суде стартовало первое заседание по делу жителя Бисерти Руслана Бакунова. Мужчина застал свою жену с любовником и, по версии следствия, расправился с обоими. Его уголовное дело рассмотрит суд присяжных.

«Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Судом была проведена процедура отбора присяжных заседателей и сформирована скамья присяжных. В данный момент началось рассмотрение уголовного дела по существу», — объяснили в пресс-службе областного суда.

Убийство в Бисерти произошло весной прошлого года. По версии следствия, Руслан Бакунов застал жену в постели со своим лучшим другом. Любовника он убил на месте четырьмя ударами ножа. Женщина сумела выбежать на улицу, но ревнивец настиг жертву и нанес пять ударов ножом.

Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый после задержания заявил сыщикам уголовного розыска, что не сожалеет о случившемся. У пары осталось двое детей — общая дочь и ребенок женщины от первого брака.

Обманутый супруг догнал жену на улице и убил.
Фото:

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В Свердловском областном суде стартовало первое заседание по делу жителя Бисерти Руслана Бакунова. Мужчина застал свою жену с любовником и, по версии следствия, расправился с обоими. Его уголовное дело рассмотрит суд присяжных. «Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Судом была проведена процедура отбора присяжных заседателей и сформирована скамья присяжных. В данный момент началось рассмотрение уголовного дела по существу», — объяснили в пресс-службе областного суда. Убийство в Бисерти произошло весной прошлого года. По версии следствия, Руслан Бакунов застал жену в постели со своим лучшим другом. Любовника он убил на месте четырьмя ударами ножа. Женщина сумела выбежать на улицу, но ревнивец настиг жертву и нанес пять ударов ножом. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый после задержания заявил сыщикам уголовного розыска, что не сожалеет о случившемся. У пары осталось двое детей — общая дочь и ребенок женщины от первого брака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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