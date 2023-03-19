В Екатеринбурге начали судить ревнивца, зарезавшего жену с любовником

В Свердловском областном суде стартовало первое заседание по делу жителя Бисерти Руслана Бакунова. Мужчина застал свою жену с любовником и, по версии следствия, расправился с обоими. Его уголовное дело рассмотрит суд присяжных.
«Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Судом была проведена процедура отбора присяжных заседателей и сформирована скамья присяжных. В данный момент началось рассмотрение уголовного дела по существу», — объяснили в пресс-службе областного суда.
Убийство в Бисерти произошло весной прошлого года. По версии следствия, Руслан Бакунов застал жену в постели со своим лучшим другом. Любовника он убил на месте четырьмя ударами ножа. Женщина сумела выбежать на улицу, но ревнивец настиг жертву и нанес пять ударов ножом.
Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый после задержания заявил сыщикам уголовного розыска, что не сожалеет о случившемся. У пары осталось двое детей — общая дочь и ребенок женщины от первого брака.
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