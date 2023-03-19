В Сочи задержали вылет объединенного рейса двух авиакомпаний до Тюмени. Скрин

20 марта 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

у других городов России так же есть трудности с авиасообщением с сочинским аэропортом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту города Сочи больше чем на четыре часа задержали объединенный рейс авиакомпаний «Ямал» и Utaur до Тюмени. Такая информация предоставлена на электронном табло тюменского международного аэропорта «Рощино». «Рейс авиакомпаний „Ямал“ и Utair, маршрут Сочи — Тюмень. Запланированное время прибытия — 16:10, рейс задержан. Новое расчетное время прибытия — 20:50», — говорится на электронном табло. Причины задержки в Рощино не комментируют, сайт электронного табло сочинского аэропорта недоступен. Из предыдущих сообщений Уральской транспортной прокуратуры известно, что авиасообщение с Сочи затруднено из-за сильного тумана, который, по словам читателей URA.RU, уже рассеивается. Электронное табло системы «Яндекс» сообщает, что в Сочи так же задержаны вылеты рейсов до Антальи, Казани, Москвы и Уфы. А рейс до Новосибирска отменен. Ранее агентство рассказало, что проблемы возникли и на встречном направлении. Накануне вечером на 14 часов был задержан рейс Тюмень — Сочи. Скриншот сервиса «Яндекс Расписания»

В аэропорту города Сочи больше чем на четыре часа задержали объединенный рейс авиакомпаний «Ямал» и Utaur до Тюмени. Такая информация предоставлена на электронном табло тюменского международного аэропорта «Рощино». «Рейс авиакомпаний „Ямал“ и Utair, маршрут Сочи — Тюмень. Запланированное время прибытия — 16:10, рейс задержан. Новое расчетное время прибытия — 20:50», — говорится на электронном табло. Причины задержки в Рощино не комментируют, сайт электронного табло сочинского аэропорта недоступен. Из предыдущих сообщений Уральской транспортной прокуратуры известно, что авиасообщение с Сочи затруднено из-за сильного тумана, который, по словам читателей URA.RU, уже рассеивается. Электронное табло системы «Яндекс» сообщает, что в Сочи так же задержаны вылеты рейсов до Антальи, Казани, Москвы и Уфы. А рейс до Новосибирска отменен. Ранее агентство рассказало, что проблемы возникли и на встречном направлении. Накануне вечером на 14 часов был задержан рейс Тюмень — Сочи.