18 марта 2023
17 марта 2023

Рейс из Тюмени в Сочи вновь перенесли. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
Как рассказал читатель агентства, погода становится лучше Фото:

Задержанные на 14 часов рейсы из Тюмени в Сочи и обратно оказались вновь перенесены. В этот раз полет назначили на 20 марта. Об этом свидетельствует онлайн-табло официального сайта аэропорта Рощино (Тюмень).

«Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 07:05 19 марта. Расчетное время: 09:25 20 марта», — указано на сайте тюменской аэрогавани.

Уральская транспортная прокуратура также сообщала, что авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом. Как рассказал один из читателей URA.RU, на данный момент тучи рассеиваются и погода становится более ясной.

Ранее агентство сообщало, что рейс между Тюменью и Сочи оказался задержан на 14 часов. Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь утром 19 марта, однако полет был отложен.

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Задержанные на 14 часов рейсы из Тюмени в Сочи и обратно оказались вновь перенесены. В этот раз полет назначили на 20 марта. Об этом свидетельствует онлайн-табло официального сайта аэропорта Рощино (Тюмень). «Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 07:05 19 марта. Расчетное время: 09:25 20 марта», — указано на сайте тюменской аэрогавани. Уральская транспортная прокуратура также сообщала, что авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом. Как рассказал один из читателей URA.RU, на данный момент тучи рассеиваются и погода становится более ясной. Ранее агентство сообщало, что рейс между Тюменью и Сочи оказался задержан на 14 часов. Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь утром 19 марта, однако полет был отложен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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