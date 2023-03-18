Рейс из Тюмени в Сочи вновь перенесли. Скрин

19 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Как рассказал читатель агентства, погода становится лучше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанные на 14 часов рейсы из Тюмени в Сочи и обратно оказались вновь перенесены. В этот раз полет назначили на 20 марта. Об этом свидетельствует онлайн-табло официального сайта аэропорта Рощино (Тюмень). «Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 07:05 19 марта. Расчетное время: 09:25 20 марта», — указано на сайте тюменской аэрогавани. Уральская транспортная прокуратура также сообщала, что авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом. Как рассказал один из читателей URA.RU, на данный момент тучи рассеиваются и погода становится более ясной. Ранее агентство сообщало, что рейс между Тюменью и Сочи оказался задержан на 14 часов. Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь утром 19 марта, однако полет был отложен. Скриншот: онлайн-табло официального сайта аэропорта Рощино

Задержанные на 14 часов рейсы из Тюмени в Сочи и обратно оказались вновь перенесены. В этот раз полет назначили на 20 марта. Об этом свидетельствует онлайн-табло официального сайта аэропорта Рощино (Тюмень). «Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 07:05 19 марта. Расчетное время: 09:25 20 марта», — указано на сайте тюменской аэрогавани. Уральская транспортная прокуратура также сообщала, что авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом. Как рассказал один из читателей URA.RU, на данный момент тучи рассеиваются и погода становится более ясной. Ранее агентство сообщало, что рейс между Тюменью и Сочи оказался задержан на 14 часов. Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь утром 19 марта, однако полет был отложен.