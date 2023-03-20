РБК: Госдума обсуждает поправки в закон из-за забастовок Wildberries

В Госдуме обсуждаются поправки в законе по односторонним изменениям договоров, сообщил источник РБК Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Протесты сотрудников Wilberries послужили прецедентом для возможных поправок в законе по односторонним изменениям договоров. Об этом сообщил источник, участвующий в рынке электронной коммерции.

«Есть системные моменты, с которыми сталкиваются все маркетплейсы, и это требует дополнительного регулирования. Мы сейчас как раз выясняем эти сложности и пробелы в законодательстве, и на наш взгляд, законодательство следует менять», — сообщил источник РБК на рынке электронной коммерции.

Также в материале отмечается, что заместили Сергея Миронова, председателя партии «Справедливая Россия», депутаты Дмитрий Гусев и Валерий Гартунг встречались с представителями маркетплейса и владельцев ПВЗ. Там они решили, что юристы «внимательно изучат» юридическую сторону конфликта, а при необходимости направят запросы в Федеральную антимонопольную службу и генеральную прокуратуру. Кроме этого, депутаты фракции собираются подготовить поправки в законы по односторонним изменениям договоров, «подобных тем, которые есть у Wildberries с ПВЗ».

Забастовка Wilberries началась 15 марта. Основным требованием сотрудников ПВЗ была отмена штрафов. Ранее маркетплейс ввел новую систему штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. Некоторые работники рассказывают, что из-за новой штрафной системы у них скопился долг в сотни тысяч рублей. Промежуточным итогом забастовки стала отмена более десяти тысяч штрафов, передает RT.