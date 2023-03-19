Детей в больнице на «курганской Рублевке» оставили без горячей воды

20 марта 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

По правилам, в детских отделениях в больницах должна быть горячая вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детском отделении Межрайонной больницы №3, которая находится в селе Кетово, так называемой «курганской Рублевке», нет горячей воды. Отсутствие там горячей воды является нарушением санитарных норм и правил. Данная информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокуратура Кетовского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательств при проведении капитального ремонта детского отделения здания ГБУ „Межрайонная больница №3“. <…> В нарушение санитарных норм и правил в палатах детского отделения не обеспечена подача горячего водоснабжения», — указано в сообщении. Также выяснилось, что в больнице проводился капремонт, но из-за плохого контроля со стороны заказчика, работы затянулись. В больнице, по данным ведомства, не стали пытаться оштрафовать подрядчика. Представители прокуратуры внесли представление в адрес главного врача ГБУ «Межрайонная больница №3».

В детском отделении Межрайонной больницы №3, которая находится в селе Кетово, так называемой «курганской Рублевке», нет горячей воды. Отсутствие там горячей воды является нарушением санитарных норм и правил. Данная информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокуратура Кетовского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательств при проведении капитального ремонта детского отделения здания ГБУ „Межрайонная больница №3“. <…> В нарушение санитарных норм и правил в палатах детского отделения не обеспечена подача горячего водоснабжения», — указано в сообщении. Также выяснилось, что в больнице проводился капремонт, но из-за плохого контроля со стороны заказчика, работы затянулись. В больнице, по данным ведомства, не стали пытаться оштрафовать подрядчика. Представители прокуратуры внесли представление в адрес главного врача ГБУ «Межрайонная больница №3».