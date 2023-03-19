19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Детей в больнице на «курганской Рублевке» оставили без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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По правилам, в детских отделениях в больницах должна быть горячая вода Фото:

В детском отделении Межрайонной больницы №3, которая находится в селе Кетово, так называемой «курганской Рублевке», нет горячей воды. Отсутствие там горячей воды является нарушением санитарных норм и правил. Данная информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

«Прокуратура Кетовского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательств при проведении капитального ремонта детского отделения здания ГБУ „Межрайонная больница №3“. <…> В нарушение санитарных норм и правил в палатах детского отделения не обеспечена подача горячего водоснабжения», — указано в сообщении.

Также выяснилось, что в больнице проводился капремонт, но из-за плохого контроля со стороны заказчика, работы затянулись. В больнице, по данным ведомства, не стали пытаться оштрафовать подрядчика. Представители прокуратуры внесли представление в адрес главного врача ГБУ «Межрайонная больница №3».

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В детском отделении Межрайонной больницы №3, которая находится в селе Кетово, так называемой «курганской Рублевке», нет горячей воды. Отсутствие там горячей воды является нарушением санитарных норм и правил. Данная информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокуратура Кетовского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательств при проведении капитального ремонта детского отделения здания ГБУ „Межрайонная больница №3“. <…> В нарушение санитарных норм и правил в палатах детского отделения не обеспечена подача горячего водоснабжения», — указано в сообщении. Также выяснилось, что в больнице проводился капремонт, но из-за плохого контроля со стороны заказчика, работы затянулись. В больнице, по данным ведомства, не стали пытаться оштрафовать подрядчика. Представители прокуратуры внесли представление в адрес главного врача ГБУ «Межрайонная больница №3».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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