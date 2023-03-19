Тюменцы просят губернатора построить новый стадион для ХК «Рубин»

20 марта 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Болельщики тюменского ХК «Рубин» требуют построить для команды новый стадион Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тюменской области обратились к губернатору региона Александру Моору с просьбой построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». Соответствующая публикация появилась в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Прошу поддержать! Нам нужна арена. Губернатор, нам нужна арена», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей также призвали главу региона решить вопрос со строительством нового стадиона. «Дворец спорта на ул. Р. Люксембург мелкий, неудобный, невместительный и вечно на ремонте. Нужен ДС тысяч на 6 — 8 посетителей + парковка. „Рубин“ регулярно в плей-офф, и посещаемость большая. Поддерживаю автора поста», — написал Андрей Кутырев. «Да постройте уже им эту арену! Вместо затмевающих торговых центров. Ну хоть одну, небольшую арену», — добавила Оксана Сергеевна. «Без современной арены дороги в КХЛ не видать. Якушев пока сам играл в хоккей, так обещал построить арену. После — ушел в биатлон, а потом и вовсе в Москву уехал», — добавил Олег Вдовиченко. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, вопрос строительства нового стадиона для ХК «Рубин» широко обсуждался, когда губернатором Тюменской области был Владимир Якушев, который сейчас занимает пост полномочного представителя президента России в УрФО. «В те времена вопрос о строительстве новой ледовой арены действительно широко обсуждался. Но конкретных решений озвучено не было. После того, как Якушев оставил пост главы региона, эта тема как-то «заглохла», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюменской области обратились к губернатору региона Александру Моору с просьбой построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». Соответствующая публикация появилась в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Прошу поддержать! Нам нужна арена. Губернатор, нам нужна арена», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей также призвали главу региона решить вопрос со строительством нового стадиона. «Дворец спорта на ул. Р. Люксембург мелкий, неудобный, невместительный и вечно на ремонте. Нужен ДС тысяч на 6 — 8 посетителей + парковка. „Рубин“ регулярно в плей-офф, и посещаемость большая. Поддерживаю автора поста», — написал Андрей Кутырев. «Да постройте уже им эту арену! Вместо затмевающих торговых центров. Ну хоть одну, небольшую арену», — добавила Оксана Сергеевна. «Без современной арены дороги в КХЛ не видать. Якушев пока сам играл в хоккей, так обещал построить арену. После — ушел в биатлон, а потом и вовсе в Москву уехал», — добавил Олег Вдовиченко. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, вопрос строительства нового стадиона для ХК «Рубин» широко обсуждался, когда губернатором Тюменской области был Владимир Якушев, который сейчас занимает пост полномочного представителя президента России в УрФО. «В те времена вопрос о строительстве новой ледовой арены действительно широко обсуждался. Но конкретных решений озвучено не было. После того, как Якушев оставил пост главы региона, эта тема как-то «заглохла», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.