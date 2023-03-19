Пермяк украл цветы и игрушки для возлюбленной

20 марта 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Пермяк похитил 113 роз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми украл из цветочного магазина 113 роз и две больших плюшевых игрушки ради возлюбленной. Ущерб предпринимателю составил более 38 тысяч рублей, сообщается в группе УМВД по Перми в соцсети «ВКонтакте». «В отделе полиции молодой человек признался в содеянном и пояснил, что хотел порадовать возлюбленную накануне праздника. Стражи порядка установили, что в ночное время подозреваемый совершил кражу из цветочного магазина, а затем, спустя несколько часов, открыто похитил имущество из пекарни», — говорится в публикации в группе. Мужчина проник в цветочный магазин ночью, взломав замок, откуда выкрал подарки для своей женщины. Похищенные цветы и игрушки были обнаружены у пермяка дома. Позже злоумышленник украл с прилавка другого магазина планшет, который сбыл и распорядился суммой от его продажи по своему усмотрению. Сейчас подозреваемый заключен под стражу на период следствия, в его отношении возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража с незаконным проникновением) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Житель Перми украл из цветочного магазина 113 роз и две больших плюшевых игрушки ради возлюбленной. Ущерб предпринимателю составил более 38 тысяч рублей, сообщается в группе УМВД по Перми в соцсети «ВКонтакте». «В отделе полиции молодой человек признался в содеянном и пояснил, что хотел порадовать возлюбленную накануне праздника. Стражи порядка установили, что в ночное время подозреваемый совершил кражу из цветочного магазина, а затем, спустя несколько часов, открыто похитил имущество из пекарни», — говорится в публикации в группе. Мужчина проник в цветочный магазин ночью, взломав замок, откуда выкрал подарки для своей женщины. Похищенные цветы и игрушки были обнаружены у пермяка дома. Позже злоумышленник украл с прилавка другого магазина планшет, который сбыл и распорядился суммой от его продажи по своему усмотрению. Сейчас подозреваемый заключен под стражу на период следствия, в его отношении возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража с незаконным проникновением) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).