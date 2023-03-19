19 марта 2023

Челябинцы будут по-новому определять токсичность картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Агротехнологии. Пермь, картофель
Токсичные вещества картофеля челябинцы предложили выявлять новыми материалами Фото:

В Челябинске ученые и студенты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали новый материал для определения небезопасных веществ в воде и продуктах питания, включая картофель. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, разработка позволяет также выявлять степень токсичности.

«Студенты и ученые ЮУрГУ разработали добавку в состав электродов. Прибор позволит обнаруживать небезопасные вещества в продуктах питания и воде», — отметили в ЮУрГУ.

Преимущество новых компонентов в том, что сами они нетоксичны и дешевы в производстве. Это уменьшит стоимость анализов в два-три раза. Разработанный учеными института естественных и точных наук ЮУрГУ электрод изменен за счет диоксида титана и вещества политриазинимида.

«Образцы являются полупроводниковыми материалами. Полученные результаты могут стать фундаментом для создания полноценной платформы для определения токсикантов в воде и продуктах питания», — отметила участница разработки, студентка Валерия Захарченкова.

Для исследований использовали прибор потенциостат. Он помогает изучать электрохимические характеристики, чтобы затем обрабатывать их на компьютере. Таким образом можно высчитывать концентрацию аналитов, степень токсичности и безопасности вещества. Первые образцы материала изготовлены, исследуются их физико-химические свойства. Разработку ведут в рамках программы «Приоритет 2030».

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В Челябинске ученые и студенты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали новый материал для определения небезопасных веществ в воде и продуктах питания, включая картофель. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, разработка позволяет также выявлять степень токсичности. «Студенты и ученые ЮУрГУ разработали добавку в состав электродов. Прибор позволит обнаруживать небезопасные вещества в продуктах питания и воде», — отметили в ЮУрГУ. Преимущество новых компонентов в том, что сами они нетоксичны и дешевы в производстве. Это уменьшит стоимость анализов в два-три раза. Разработанный учеными института естественных и точных наук ЮУрГУ электрод изменен за счет диоксида титана и вещества политриазинимида. «Образцы являются полупроводниковыми материалами. Полученные результаты могут стать фундаментом для создания полноценной платформы для определения токсикантов в воде и продуктах питания», — отметила участница разработки, студентка Валерия Захарченкова. Для исследований использовали прибор потенциостат. Он помогает изучать электрохимические характеристики, чтобы затем обрабатывать их на компьютере. Таким образом можно высчитывать концентрацию аналитов, степень токсичности и безопасности вещества. Первые образцы материала изготовлены, исследуются их физико-химические свойства. Разработку ведут в рамках программы «Приоритет 2030».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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