Челябинцы будут по-новому определять токсичность картофеля

Токсичные вещества картофеля челябинцы предложили выявлять новыми материалами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске ученые и студенты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали новый материал для определения небезопасных веществ в воде и продуктах питания, включая картофель. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, разработка позволяет также выявлять степень токсичности.

«Студенты и ученые ЮУрГУ разработали добавку в состав электродов. Прибор позволит обнаруживать небезопасные вещества в продуктах питания и воде», — отметили в ЮУрГУ.

Преимущество новых компонентов в том, что сами они нетоксичны и дешевы в производстве. Это уменьшит стоимость анализов в два-три раза. Разработанный учеными института естественных и точных наук ЮУрГУ электрод изменен за счет диоксида титана и вещества политриазинимида.

«Образцы являются полупроводниковыми материалами. Полученные результаты могут стать фундаментом для создания полноценной платформы для определения токсикантов в воде и продуктах питания», — отметила участница разработки, студентка Валерия Захарченкова.

Для исследований использовали прибор потенциостат. Он помогает изучать электрохимические характеристики, чтобы затем обрабатывать их на компьютере. Таким образом можно высчитывать концентрацию аналитов, степень токсичности и безопасности вещества. Первые образцы материала изготовлены, исследуются их физико-химические свойства. Разработку ведут в рамках программы «Приоритет 2030».