20 марта 2023
19 марта 2023
18 марта 2023

Победитель федерального конкурса управленцев покинул пост в мэрии ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание
В администрации Пуровского района освободилось место замглавы Фото:

Замглавы Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов, которому прочили блестящую карьеру в регионе, бросил работу. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте округа, победитель федерального конкурса для управленцев «Лидеры России» ушел не на хорошей ноте — его увольнение грандиозно отметили подчиненные.

«Чиновники Пуровского района устроили проводы замглавы Кириллу Скороходову, который на днях ушел со своего поста», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, подчиненные «правлению» Скороходова рады не были — при нем урезали зарплату, а отношения в коллективе стали натянутыми, поэтому уход руководителя для некоторых стал праздником. В администрации района агентству сообщили, что Скороходов увольняется в связи со сменой места работы.

Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Победа в этом конкурсе сулила ему быстрое продвижение по карьерной лестнице.

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Замглавы Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов, которому прочили блестящую карьеру в регионе, бросил работу. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте округа, победитель федерального конкурса для управленцев «Лидеры России» ушел не на хорошей ноте — его увольнение грандиозно отметили подчиненные. «Чиновники Пуровского района устроили проводы замглавы Кириллу Скороходову, который на днях ушел со своего поста», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, подчиненные «правлению» Скороходова рады не были — при нем урезали зарплату, а отношения в коллективе стали натянутыми, поэтому уход руководителя для некоторых стал праздником. В администрации района агентству сообщили, что Скороходов увольняется в связи со сменой места работы. Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Победа в этом конкурсе сулила ему быстрое продвижение по карьерной лестнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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