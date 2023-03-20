Победитель федерального конкурса управленцев покинул пост в мэрии ЯНАО. Инсайд

21 марта 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В администрации Пуровского района освободилось место замглавы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замглавы Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов, которому прочили блестящую карьеру в регионе, бросил работу. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте округа, победитель федерального конкурса для управленцев «Лидеры России» ушел не на хорошей ноте — его увольнение грандиозно отметили подчиненные. «Чиновники Пуровского района устроили проводы замглавы Кириллу Скороходову, который на днях ушел со своего поста», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, подчиненные «правлению» Скороходова рады не были — при нем урезали зарплату, а отношения в коллективе стали натянутыми, поэтому уход руководителя для некоторых стал праздником. В администрации района агентству сообщили, что Скороходов увольняется в связи со сменой места работы. Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Победа в этом конкурсе сулила ему быстрое продвижение по карьерной лестнице.

Замглавы Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов, которому прочили блестящую карьеру в регионе, бросил работу. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте округа, победитель федерального конкурса для управленцев «Лидеры России» ушел не на хорошей ноте — его увольнение грандиозно отметили подчиненные. «Чиновники Пуровского района устроили проводы замглавы Кириллу Скороходову, который на днях ушел со своего поста», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, подчиненные «правлению» Скороходова рады не были — при нем урезали зарплату, а отношения в коллективе стали натянутыми, поэтому уход руководителя для некоторых стал праздником. В администрации района агентству сообщили, что Скороходов увольняется в связи со сменой места работы. Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Победа в этом конкурсе сулила ему быстрое продвижение по карьерной лестнице.