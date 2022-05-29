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26 мая 2022

Два чиновника из ЯНАО выиграли в федеральном конкурсе управленцев

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Кирилл Скороходов и Александр Норка попали в число победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Заместитель главы администрации Пуровского района Кирилл Скороходов и начальник департамента социальной политики Нового Уренгоя Александр Норка победили в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

«В суперфинал вышли 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран. Объявили победителей вечером 29 мая. В числе выигравших конкурс назвали Кирила Скороходова и Александра Норку», — уточнили в пресс-службе «Лидеров России».

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев так же стал одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Участники конкурса решали кейсы, основанные на реальных управленческих задачах, которые обычно стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне.

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Заместитель главы администрации Пуровского района Кирилл Скороходов и начальник департамента социальной политики Нового Уренгоя Александр Норка победили в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «В суперфинал вышли 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран. Объявили победителей вечером 29 мая. В числе выигравших конкурс назвали Кирила Скороходова и Александра Норку», — уточнили в пресс-службе «Лидеров России». Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев так же стал одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Участники конкурса решали кейсы, основанные на реальных управленческих задачах, которые обычно стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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