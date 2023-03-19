В главном издании свердловских властей объявлен простой

Часть сотрудников свердловской «Областной газеты» ушла в вынужденный простой

Некоторые работники назвали предпринятую меру «беспределом» Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

В главном издании сведловских властей — «Областной газете» — объявлен простой. Касается он не всех сотрудников, а лишь части, сообщил URA.RU источник в учреждении. По его словам, журналисты, которых коснулась приостановка работы, возмущены подобной мерой.

«В „Областной газете“ объявлен простой — как „репрессивно-принудительная мера“ для отдельных сотрудников. Дело в том, что за последний год в редакции прошли сокращения, народ восстанавливается через суд. Вот для них-то и придуман режим простоя. Старожилы редакции не помнят такого беспредела даже в 90-х», — сообщил собеседник.

При этом газета продолжает получать финансирование из бюджета и выходит по графику. По словам источника, все нюансы относительно простоя согласованы с департаментом информационной политики Свердловской области (ДИП).

Агентство обратилось за комментарием к руководству «Областной газеты». Генеральный директор издания Антон Третьяков на момент звонка оказался недоступен для общения, на адрес издания был направлен запрос. Также запрос был отправлен в ДИП. Ответы к моменту публикации не поступили.

Согласно трудовому кодексу РФ, простоем называется временное приостановление работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Он может касаться одного сотрудника, группы людей или всех работников организации.

Если простой возник по вине работодателя, сотруднику выплачивается не менее 2/3 его среднего заработка. Если простой случился по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя, то он оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада.