Песков: Путин и Цзиньпин обсудят мирный план Китая по Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Путин и Цзиньпин произведут обмен мнениями по украинскому конфликту, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На встрече между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем будет обсуждаться, предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Так или иначе тема, которую затронули в этом плане будет затрагиваться в ходе обмена мнениями. Украина будет фигурантом на повестке дня, конечно же. Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си получил из первых уст видение текущего момента», — заявил Песков

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На встрече между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем будет обсуждаться, предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Так или иначе тема, которую затронули в этом плане будет затрагиваться в ходе обмена мнениями. Украина будет фигурантом на повестке дня, конечно же. Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си получил из первых уст видение текущего момента», — заявил Песков
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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