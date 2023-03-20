Песков: Путин и Цзиньпин обсудят мирный план Китая по Украине

20 марта 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Путин и Цзиньпин произведут обмен мнениями по украинскому конфликту, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На встрече между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем будет обсуждаться, предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Так или иначе тема, которую затронули в этом плане будет затрагиваться в ходе обмена мнениями. Украина будет фигурантом на повестке дня, конечно же. Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си получил из первых уст видение текущего момента», — заявил Песков

На встрече между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем будет обсуждаться, предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Так или иначе тема, которую затронули в этом плане будет затрагиваться в ходе обмена мнениями. Украина будет фигурантом на повестке дня, конечно же. Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си получил из первых уст видение текущего момента», — заявил Песков