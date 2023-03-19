19 марта 2023

Свердловский город останется без роддома

Родильный дом в Верхней Пышме будет закрыт для проведения плановой дезинфекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом в Верхней Пышме закроют для проведения дезинфекции Фото:

Родильный дом в Верхней Пышме (Свердловская область) будет закрыт для проведения дезинфекции. Женская консультация будет работать в штатном режиме.

«Родильный дом в Верхней Пышме будет закрыт для проведения плановой дезинфекции с 8:00 10 апреля до 8:00 24 апреля 2023. Женская консультация будет работать в обычном режиме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Родильный дом (отделение) не менее одного раза в год должен закрываться для проведения плановой дезинфекции, в том числе при необходимости — для косметического ремонта. Поэтажное закрытие стационара допускается в исключительных ситуациях (наличие единственного в территории акушерского стационара и отсутствие условий для развертывания коек в других ЛПУ).

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Родильный дом в Верхней Пышме (Свердловская область) будет закрыт для проведения дезинфекции. Женская консультация будет работать в штатном режиме. «Родильный дом в Верхней Пышме будет закрыт для проведения плановой дезинфекции с 8:00 10 апреля до 8:00 24 апреля 2023. Женская консультация будет работать в обычном режиме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Родильный дом (отделение) не менее одного раза в год должен закрываться для проведения плановой дезинфекции, в том числе при необходимости — для косметического ремонта. Поэтажное закрытие стационара допускается в исключительных ситуациях (наличие единственного в территории акушерского стационара и отсутствие условий для развертывания коек в других ЛПУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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