Свердловский город останется без роддома

Родильный дом в Верхней Пышме будет закрыт для проведения плановой дезинфекции

20 марта 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Роддом в Верхней Пышме закроют для проведения дезинфекции Фото: Илья Московец © URA.RU Родильный дом в Верхней Пышме (Свердловская область) будет закрыт для проведения дезинфекции. Женская консультация будет работать в штатном режиме. «Родильный дом в Верхней Пышме будет закрыт для проведения плановой дезинфекции с 8:00 10 апреля до 8:00 24 апреля 2023. Женская консультация будет работать в обычном режиме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Родильный дом (отделение) не менее одного раза в год должен закрываться для проведения плановой дезинфекции, в том числе при необходимости — для косметического ремонта. Поэтажное закрытие стационара допускается в исключительных ситуациях (наличие единственного в территории акушерского стационара и отсутствие условий для развертывания коек в других ЛПУ).

Родильный дом в Верхней Пышме (Свердловская область) будет закрыт для проведения дезинфекции. Женская консультация будет работать в штатном режиме. «Родильный дом в Верхней Пышме будет закрыт для проведения плановой дезинфекции с 8:00 10 апреля до 8:00 24 апреля 2023. Женская консультация будет работать в обычном режиме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Родильный дом (отделение) не менее одного раза в год должен закрываться для проведения плановой дезинфекции, в том числе при необходимости — для косметического ремонта. Поэтажное закрытие стационара допускается в исключительных ситуациях (наличие единственного в территории акушерского стационара и отсутствие условий для развертывания коек в других ЛПУ).