Уральцев предупредили об опасности создания туристического маршрута на перевале Дятлова

Президент Уральской ассоциации туризма: туры на перевале Дятлова находятся вне правовом поле и представляют риск для жизни туристов

20 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Туристические туры на перевале Дятлова находятся вне правовом поле и представляют риск для жизней туристов, считает Мальцев Фото: Михаил Самарин Жителей Урала предупредили об опасности создания туристического маршрута на таинственном перевале Дятлова. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции ТАСС. «На данный момент я бы разбил этот вопрос [создание туристического маршрута] на две части: правовую и экономическую целесообразность данного маршрута. С экономической точки зрения — достаточно сложно устроить этот маршрут массовым, потому что там нет инфраструктуры поблизости и нет населенных пунктов, имеющие средства размещения. Подобные туры находятся вне правовом поле и представляют риск для здоровья и жизни туристов. Я бы отнесся к этому вопросу деликатно, внимательно и вдумчиво, но как любая идея, она имеет право на жизнь», — сказал Михаил Мальцев. Он отметил, что существует возможность отправлять на перевал Дятлова какие-либо вип-группы в сопровождении специально подготовленных лиц. «Не стоит забывать о расширенной страховке и целого ряда моментов, которые учитывает 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», — считает президент Уральской ассоциации туризма. Ранее по слухам URA.RU стало известно, что замам губернатора Свердловской области поручено сделать перевал Дятлова туристической Меккой. Заместители Евгения Куйвашева — Азат Салихов и Дмитрий Ионин будут курировать работу над проектом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Урала предупредили об опасности создания туристического маршрута на таинственном перевале Дятлова. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции ТАСС. «На данный момент я бы разбил этот вопрос [создание туристического маршрута] на две части: правовую и экономическую целесообразность данного маршрута. С экономической точки зрения — достаточно сложно устроить этот маршрут массовым, потому что там нет инфраструктуры поблизости и нет населенных пунктов, имеющие средства размещения. Подобные туры находятся вне правовом поле и представляют риск для здоровья и жизни туристов. Я бы отнесся к этому вопросу деликатно, внимательно и вдумчиво, но как любая идея, она имеет право на жизнь», — сказал Михаил Мальцев. Он отметил, что существует возможность отправлять на перевал Дятлова какие-либо вип-группы в сопровождении специально подготовленных лиц. «Не стоит забывать о расширенной страховке и целого ряда моментов, которые учитывает 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», — считает президент Уральской ассоциации туризма. Ранее по слухам URA.RU стало известно, что замам губернатора Свердловской области поручено сделать перевал Дятлова туристической Меккой. Заместители Евгения Куйвашева — Азат Салихов и Дмитрий Ионин будут курировать работу над проектом.