Детский омбудсмен раскрыл судьбу детей, запертых в квартире с трупами в Екатеринбурге

Малолетних детей, которых обнаружили в квартире Екатеринбурга рядом с трупами родителей, передадут родственникам. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Задача — скорее передать детей их родственникам. Органы опеки уже занимаются этим вопросом. Однако надо учесть, что все необходимые процедуры займут немало времени», — отметил Мороков в беседе с журналистом URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургской квартире 15 марта 2023 года обнаружили тела мужчины и женщины. С ними в помещении находились их малолетние дети. По одной из версий, взрослые отравились наркотиками.
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