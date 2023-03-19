19 марта 2023

Детский омбудсмен раскрыл судьбу детей, запертых в квартире с трупами в Екатеринбурге

Омбудсмен Мороков: детей, запертых в квартире с трупами в Екатеринбурге, передадут родственникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в Интерфакс-Урал по несовершеннолетним. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков отметил, что главная задача — передать детей родственникам Фото:

Малолетних детей, которых обнаружили в квартире Екатеринбурга рядом с трупами родителей, передадут родственникам. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Задача — скорее передать детей их родственникам. Органы опеки уже занимаются этим вопросом. Однако надо учесть, что все необходимые процедуры займут немало времени», — отметил Мороков в беседе с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургской квартире 15 марта 2023 года обнаружили тела мужчины и женщины. С ними в помещении находились их малолетние дети. По одной из версий, взрослые отравились наркотиками.

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Малолетних детей, которых обнаружили в квартире Екатеринбурга рядом с трупами родителей, передадут родственникам. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Задача — скорее передать детей их родственникам. Органы опеки уже занимаются этим вопросом. Однако надо учесть, что все необходимые процедуры займут немало времени», — отметил Мороков в беседе с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургской квартире 15 марта 2023 года обнаружили тела мужчины и женщины. С ними в помещении находились их малолетние дети. По одной из версий, взрослые отравились наркотиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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