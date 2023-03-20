Политолог Марков раскрыл, зачем России дружба с Китаем

Политолог Марков: сотрудничество России и Китая обусловлено противостоянием США
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Сотрудничество России и Китая обусловлено противостоянием США, заявил Сергей Марков Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия и Китай вынуждены сотрудничать, чтобы противостоять гегемонии США. Об этом заявил политолог Сергей Марков. По его мнению, Москва и Пекин являются равными партнерами.

«[Россия и Китай] вынуждены сотрудничать в противостоянии гегемонии агрессивных США», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. По словам политолога, Москва и Пекин являются равными партнерами. При этом КНР сильнее в экономической и демографической сферах, в то время, как у РФ есть преимущество в оружии, военных технологиях и территории, заключил Марков.

Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам политолога Евгения Минченко, глава Китая предложил российскому лидеру выстроить антизападный фронт. Накануне Путин выпустил статью, в которой говорится, что российско-китайские отношения достигли наивысшей точки сотрудничества и продолжают укрепляться, передает MK.RU. В отличие от претендующих на гегемонию стран Запада Москва и Пекин в буквальном и переносном смысле «строят мосты», отмечал президент.

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Россия и Китай вынуждены сотрудничать, чтобы противостоять гегемонии США. Об этом заявил политолог Сергей Марков. По его мнению, Москва и Пекин являются равными партнерами. «[Россия и Китай] вынуждены сотрудничать в противостоянии гегемонии агрессивных США», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. По словам политолога, Москва и Пекин являются равными партнерами. При этом КНР сильнее в экономической и демографической сферах, в то время, как у РФ есть преимущество в оружии, военных технологиях и территории, заключил Марков. Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам политолога Евгения Минченко, глава Китая предложил российскому лидеру выстроить антизападный фронт. Накануне Путин выпустил статью, в которой говорится, что российско-китайские отношения достигли наивысшей точки сотрудничества и продолжают укрепляться, передает MK.RU. В отличие от претендующих на гегемонию стран Запада Москва и Пекин в буквальном и переносном смысле «строят мосты», отмечал президент.
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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