Си Цзиньпин: визит в Москву придаст отношениям Китая и России новый импульс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир, stock
Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Визит Си Цзиньпина в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что после его визита в Россию отношения между двумя странами выйдут на новый уровень. Об этом Цзиньпин сказал во время посещения Москвы.

«Уверен, что мой визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию отношений с Россией», — сказал Цзиньпин. Информацию передает РИА Новости.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что после его визита в Россию отношения между двумя странами выйдут на новый уровень. Об этом Цзиньпин сказал во время посещения Москвы. «Уверен, что мой визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию отношений с Россией», — сказал Цзиньпин. Информацию передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...