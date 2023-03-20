Си Цзиньпин: визит в Москву придаст отношениям Китая и России новый импульс

Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным
новость из сюжетаВизит Си Цзиньпина в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что после его визита в Россию отношения между двумя странами выйдут на новый уровень. Об этом Цзиньпин сказал во время посещения Москвы.
«Уверен, что мой визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию отношений с Россией», — сказал Цзиньпин. Информацию передает РИА Новости.
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