Си Цзиньпин заявил, что дружба РФ и Китая двигает прогресс всего мира

Взаимоотношения России и Китая влияют на прогресс всего мира. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву.
«Китай и Россия являются надежными партнерами. Развитие китайско-российских отношений вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом», — цитирует РИА Новости Цзиньпина.
Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, он пробудет в России три дня, передает «Национальная служба новостей» Политик встретится с президентом России Владимиром Путиным, .посетит правительство и Госдуму. Лидеры стран обсудят предложения Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине, а также вопросы военного сотрудничества.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!