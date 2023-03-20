Си Цзиньпин заявил, что дружба РФ и Китая двигает прогресс всего мира

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Си Цзиньпин заявил о надежном партнерстве с Россией Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Взаимоотношения России и Китая влияют на прогресс всего мира. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву.

«Китай и Россия являются надежными партнерами. Развитие китайско-российских отношений вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом», — цитирует РИА Новости Цзиньпина.

Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, он пробудет в России три дня, передает «Национальная служба новостей» . Политик встретится с президентом России Владимиром Путиным, посетит правительство и Госдуму. Лидеры стран обсудят предложения Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине, а также вопросы военного сотрудничества.

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Взаимоотношения России и Китая влияют на прогресс всего мира. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву. «Китай и Россия являются надежными партнерами. Развитие китайско-российских отношений вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом», — цитирует РИА Новости Цзиньпина. Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, он пробудет в России три дня, передает «Национальная служба новостей» . Политик встретится с президентом России Владимиром Путиным, посетит правительство и Госдуму. Лидеры стран обсудят предложения Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине, а также вопросы военного сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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