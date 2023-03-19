Житель Пермского края погиб в горящей машине

В пермском селе Гамово 19 марта сгорел автомобиль. Прибывшие на место пожарные обнаружили в машине погибшего пермяка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара было установлено, что происходит горение автомобиля. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе.
На место происшествия после вызова приехали четыре пожарных с одной единицей техники, пожар был быстро локализован и ликвидирован. Предварительно, причиной возгорания стали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
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