19 марта 2023
18 марта 2023

Житель Пермского края погиб в горящей машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Пожарные быстро локализировали и ликвидировали пожар Фото:

В пермском селе Гамово 19 марта сгорел автомобиль. Прибывшие на место пожарные обнаружили в машине погибшего пермяка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара было установлено, что происходит горение автомобиля. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе.

На место происшествия после вызова приехали четыре пожарных с одной единицей техники, пожар был быстро локализован и ликвидирован. Предварительно, причиной возгорания стали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

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В пермском селе Гамово 19 марта сгорел автомобиль. Прибывшие на место пожарные обнаружили в машине погибшего пермяка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара было установлено, что происходит горение автомобиля. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе. На место происшествия после вызова приехали четыре пожарных с одной единицей техники, пожар был быстро локализован и ликвидирован. Предварительно, причиной возгорания стали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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