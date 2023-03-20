Путин призвал силовиков ужесточить контроль за мигрантами в России

В России необходимо ужесточить контроль за миграционной обстановкой. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД России.
«С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать», — заявил Владимир Путин. По его словам, этом имеет важное значение. Трансляция выступления президента ведется на канале «Россия 24».
Ранее стало известно, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Такое предложение было озвучено Министерством внутренних дел страны Владимиром Колокольцевым, передает MK.RU. Позже секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что контрольная функция над мигрантами была усилена, сообщает «Царьград».
В России необходимо ужесточить контроль за миграционной обстановкой. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД России. «С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать», — заявил Владимир Путин. По его словам, этом имеет важное значение. Трансляция выступления президента ведется на канале «Россия 24». Ранее стало известно, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Такое предложение было озвучено Министерством внутренних дел страны Владимиром Колокольцевым, передает MK.RU. Позже секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что контрольная функция над мигрантами была усилена, сообщает «Царьград».