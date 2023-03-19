Прокуратура обязала руководство спортшколы в ХМАО рассчитаться с долгами по зарплате

В Советском районе (ХМАО) 10 сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Установлено, что учреждением нарушены сроки выплаты заработной платы 10 работникам за период с октября по декабрь 2022 года на сумму более 1,8 млн рублей. В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников межрайонный прокурор внес в адрес директора учреждения представление», — сообщили в ведомстве.
По результатам проверки сотрудник виновный в задержке заработной платы привлечен к дисциплинарной ответственности. Задолженность по зарплате погашена в полном объеме.
Ранее URA.RU сообщало, что Роструд заставил крупнейшего застройщика Нижневартовска погасить долги по зарплате. Компанию «Нижневартовскстройдеталь», заставили выплатить долги более 20 млн рублей по зарплате работникам за январь 2023 года.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.