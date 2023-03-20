В Общественной палате Тюменской области избрали нового председателя

Геннадий Чеботарев стал председателем Общественной палаты в четвертый раз
Председателем Общественной палаты Тюменской области единогласно избран Геннадий Чеботарев. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на заседании.
«Избрали единогласно. Он станет председателем палаты в четвертый раз», — поделился источник.
Геннадий Чеботарев возглавил Общественную палату Тюменской области в 2014 году. До этого он работал на должности ректора Тюменского государственного университета.
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