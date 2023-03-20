20 марта 2023
19 марта 2023

В Общественной палате Тюменской области избрали нового председателя

Председателем Общественной палаты Тюменской области избран Геннадий Чеботарев
© Служба новостей «URA.RU»
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портреты политиков, чиновников. архив, чеботарев геннадий
Геннадий Чеботарев стал председателем Общественной палаты в четвертый раз Фото:

Председателем Общественной палаты Тюменской области единогласно избран Геннадий Чеботарев. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на заседании.

«Избрали единогласно. Он станет председателем палаты в четвертый раз», — поделился источник.

Геннадий Чеботарев возглавил Общественную палату Тюменской области в 2014 году. До этого он работал на должности ректора Тюменского государственного университета.

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Председателем Общественной палаты Тюменской области единогласно избран Геннадий Чеботарев. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на заседании. «Избрали единогласно. Он станет председателем палаты в четвертый раз», — поделился источник. Геннадий Чеботарев возглавил Общественную палату Тюменской области в 2014 году. До этого он работал на должности ректора Тюменского государственного университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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