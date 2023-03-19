В Минобороны РФ рассказали, как в Кургане набирают контрактников

Минобороны РФ напомнило курганской молодежи о льготах для военнослужащих по контракту

20 марта 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

В Кургане заманивают служить по контракту с помощью права выбора и социальных льгот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о том, как в Кургане набирают военнослужащих по контракту. Им напоминают о правах и льготах, которые у них есть. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны. «Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту в Курганской области встретились с молодыми людьми призывного возраста. Офицеры акцентировали внимание, что военнослужащие по контракту имеют право выбирать в каких видах и родах войск проходить службу, а также в каком регионе страны», — указано на сайте Минобороны РФ. Сообщается, что специалисты пункта отбора в Курганской области уточнили, что контрактники и члены их семьи имеют право на получение социальных льгот. «Также до ребят была доведена информация о поступлении в военные училища с последующим заключением контракта во время обучения», — сообщает Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что курганцы старше 50 лет стремятся заключить военные контракты. Из-за изменений в контрактных условиях Министерства обороны РФ, в военкоматы вернулись добровольцы, которым отказали из-за возрастных ограничений.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о том, как в Кургане набирают военнослужащих по контракту. Им напоминают о правах и льготах, которые у них есть. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны. «Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту в Курганской области встретились с молодыми людьми призывного возраста. Офицеры акцентировали внимание, что военнослужащие по контракту имеют право выбирать в каких видах и родах войск проходить службу, а также в каком регионе страны», — указано на сайте Минобороны РФ. Сообщается, что специалисты пункта отбора в Курганской области уточнили, что контрактники и члены их семьи имеют право на получение социальных льгот. «Также до ребят была доведена информация о поступлении в военные училища с последующим заключением контракта во время обучения», — сообщает Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что курганцы старше 50 лет стремятся заключить военные контракты. Из-за изменений в контрактных условиях Министерства обороны РФ, в военкоматы вернулись добровольцы, которым отказали из-за возрастных ограничений.