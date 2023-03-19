Власти Нижневартовска обозначили планы по обновлению городского озера

20 марта 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Проект строительства продолжения бульвара еще на стадии разработки Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) планируется строительство продолжение Комсомольского бульвара. Локация расположится рядом с одноименным озером. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Планируется обустройство прогулочной зоны с возможностью подъезда к озеру. Сам проект на стадии разработки. В связи с планами по строительству в этом районе жилого дома рассматривается вопрос, как увязать данные проекты», — прокомментировали журналисту агентства в управлении архитектуры и градостроительства. Рядом с Комсомольским озером в этом году должно начаться строительство жилого комплекса, который построит компания «Крона». Продолжение бульвара власти рассчитывают построить после возведения ЖК, чтобы обеспечить сохранность прогулочной зоны и вписать проект в полноценное благоустройство озера. «В целом, реализацию подобных проектов можно вести и параллельно: строительная площадка ЖК подлежит ограждению, выезд с нее технического транспорта должен осуществляться через пункт очистки колес. С другой стороны, думаю, в данном случае решение развести во времени эти процессы принято верно. Одновременная реализация таких масштабных в рамках района проектов может привести к заметным неудобствам для жителей: одновременно в процессе стройки будет находиться большой участок территории города», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске решат проблему с тротуарами на одной из главных городских дорог. Речь шла об участке на улице Интернациональной в районе торгового центра «Подсолнух», который долгое время оставался без прогулочных зон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) планируется строительство продолжение Комсомольского бульвара. Локация расположится рядом с одноименным озером. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Планируется обустройство прогулочной зоны с возможностью подъезда к озеру. Сам проект на стадии разработки. В связи с планами по строительству в этом районе жилого дома рассматривается вопрос, как увязать данные проекты», — прокомментировали журналисту агентства в управлении архитектуры и градостроительства. Рядом с Комсомольским озером в этом году должно начаться строительство жилого комплекса, который построит компания «Крона». Продолжение бульвара власти рассчитывают построить после возведения ЖК, чтобы обеспечить сохранность прогулочной зоны и вписать проект в полноценное благоустройство озера. «В целом, реализацию подобных проектов можно вести и параллельно: строительная площадка ЖК подлежит ограждению, выезд с нее технического транспорта должен осуществляться через пункт очистки колес. С другой стороны, думаю, в данном случае решение развести во времени эти процессы принято верно. Одновременная реализация таких масштабных в рамках района проектов может привести к заметным неудобствам для жителей: одновременно в процессе стройки будет находиться большой участок территории города», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске решат проблему с тротуарами на одной из главных городских дорог. Речь шла об участке на улице Интернациональной в районе торгового центра «Подсолнух», который долгое время оставался без прогулочных зон.