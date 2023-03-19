Моор дал тюменским мэрам поручение, от которого зависят их карьеры

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил администрациям тюменских муниципалитетов убедиться в готовности к пожароопасному сезону. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Поручил главам муниципалитетов сразу же после схода снега проверить состояние противопожарных минерализованных полос. Если потребуется, обновить и расширить их. Также в окрестностях населенных пунктов нужно обеспечить ликвидацию камыша», — сообщил Моор.
Поручение прозвучало на первом в этом году заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава региона отметил, что технически область к опасному сезону готова. «Необходимые ресурсы у нас есть: противопожарные службы укомплектованы личным составом и техникой. Самое важное — сделать все вовремя и быть бдительными», — заявил Моор.
Новые меры наказания, принятые Госдумой РФ в 2022 году, предусматривают административное наказание для должностных лиц, допустивших нарушение особого противопожарного режима. Если же это нарушение привело к пожару, в котором пострадали люди, административная ответственность может стать уголовной, что скажется на карьере чиновника, отмечают юристы.
В ходе заседания Моор отметил так же, что, по прогнозам синоптиков, большой воды во время паводков в регионе не ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что, по мнению федеральной авиалесоохраны, пожароопасный сезон в 2023 году может начаться в Тюменской области уже в апреле.
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