Моор дал тюменским мэрам поручение, от которого зависят их карьеры

Губернатор Тюменской области поручил мэрам подготовиться к пожароопасному сезону

20 марта 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что паводков в регионе можно не бояться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил администрациям тюменских муниципалитетов убедиться в готовности к пожароопасному сезону. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поручил главам муниципалитетов сразу же после схода снега проверить состояние противопожарных минерализованных полос. Если потребуется, обновить и расширить их. Также в окрестностях населенных пунктов нужно обеспечить ликвидацию камыша», — сообщил Моор. Поручение прозвучало на первом в этом году заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава региона отметил, что технически область к опасному сезону готова. «Необходимые ресурсы у нас есть: противопожарные службы укомплектованы личным составом и техникой. Самое важное — сделать все вовремя и быть бдительными», — заявил Моор. Новые меры наказания, принятые Госдумой РФ в 2022 году, предусматривают административное наказание для должностных лиц, допустивших нарушение особого противопожарного режима. Если же это нарушение привело к пожару, в котором пострадали люди, административная ответственность может стать уголовной, что скажется на карьере чиновника, отмечают юристы. В ходе заседания Моор отметил так же, что, по прогнозам синоптиков, большой воды во время паводков в регионе не ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что, по мнению федеральной авиалесоохраны, пожароопасный сезон в 2023 году может начаться в Тюменской области уже в апреле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил администрациям тюменских муниципалитетов убедиться в готовности к пожароопасному сезону. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поручил главам муниципалитетов сразу же после схода снега проверить состояние противопожарных минерализованных полос. Если потребуется, обновить и расширить их. Также в окрестностях населенных пунктов нужно обеспечить ликвидацию камыша», — сообщил Моор. Поручение прозвучало на первом в этом году заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава региона отметил, что технически область к опасному сезону готова. «Необходимые ресурсы у нас есть: противопожарные службы укомплектованы личным составом и техникой. Самое важное — сделать все вовремя и быть бдительными», — заявил Моор. Новые меры наказания, принятые Госдумой РФ в 2022 году, предусматривают административное наказание для должностных лиц, допустивших нарушение особого противопожарного режима. Если же это нарушение привело к пожару, в котором пострадали люди, административная ответственность может стать уголовной, что скажется на карьере чиновника, отмечают юристы. В ходе заседания Моор отметил так же, что, по прогнозам синоптиков, большой воды во время паводков в регионе не ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что, по мнению федеральной авиалесоохраны, пожароопасный сезон в 2023 году может начаться в Тюменской области уже в апреле.