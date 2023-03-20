Си Цзиньпин заявил о процветании России под руководством Путина

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Владимир Путин на волонтерской премии
Россияне поддержат Владимира Путина на выборах в 2024 году, уверен Си Цзиньпин Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия достигла значительных успехов в развитии государства под управлением президента Владимира Путина. Такое заявление сделал председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

«Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут президентские выборы. Благодаря вашему эффективному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ поддержит вас в ваших добрых начинаниях», — сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину во время неформальной встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».

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Россия достигла значительных успехов в развитии государства под управлением президента Владимира Путина. Такое заявление сделал председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. «Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут президентские выборы. Благодаря вашему эффективному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ поддержит вас в ваших добрых начинаниях», — сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину во время неформальной встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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