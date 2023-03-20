Си Цзиньпин заявил о процветании России под руководством Путина

Россияне поддержат Владимира Путина на выборах в 2024 году, уверен Си Цзиньпин
новость из сюжетаВизит Си Цзиньпина в Россию
Россия достигла значительных успехов в развитии государства под управлением президента Владимира Путина. Такое заявление сделал председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.
«Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут президентские выборы. Благодаря вашему эффективному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ поддержит вас в ваших добрых начинаниях», — сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину во время неформальной встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».
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