Политолог Светов объяснил, почему США паникуют из-за поездки Си Цзиньпина в Россию

Вашингтон обеспокоен визитом лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и встречей с президентом России Владимиром Путиным, так как предлагаемом державами мировом порядке нет места для США. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«Мы последние годы слышали заявления официальных лиц США, что, если Америка не будет командовать, то в мире воцарится хаос. А в ответ Россия и Китай говорят — нет. Не хаос, а нормальные международные отношения, в которых никто не будет другим диктовать, как им нужно развиваться», — заявил Юрий Светов Пятому каналу.
Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что Россия и Китай, несмотря на культурные различия, намерены укреплять свое сотрудничество, чтобы противостоять гегемонии США. По его словам, обе стороны рассчитывают на взаимовыгодное партнерство, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что западные СМИ встревожены встречей лидеров двух крупных держав. За полетом китайского лидера на сайте Flightradar следило более 100 тысяч пользователей, передает
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