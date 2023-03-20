Многодетная мать из ХМАО добивается возбуждения уголовного дела на застройщика

Многодетная мать из Мегиона (ХМАО) Ирина Бородуля второй год добивается возбуждения уголовного дела по статье мошенничество против застройщика, который не сумел в сроки построить для нее дом. Об этом URA.RU сообщила сама югорчанка.
Многодетная мама, на попечении которой 9 детей, осталась без частного дома, построить который брала на себя обязательства компания «Экодом». Предполагалось, что он будет возведен к концу 2019 году. Однако сроки сдачи были сорваны. «Проблемы начались почти сразу после заключения договора. Строители не выполняли работы в установленные сроки. А потом и вовсе остановили работы. Расторгнуть договор помог Роспотребнадзор. Застройщика через суд обязали вернуть мне более трех миллионов рублей еще в декабре 2022 года. До сих пор никаких перечислений от него не было. Таких обманутых, как я, как минимум три человека. И, несмотря на это, в полиции Нижневартовска мне уже трижды отказали в возбуждении уголовного дела по статье мошенничество», — сообщила Ирина Бородуля.
В разговоре с журналистом агентства собеседница также добавила, что обращалась и к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. «Куда бы я не обратилась, всегда материалы дела направляют на проверку, а потом в возбуждении уголовного дела отказывают. Я в отчаянии, но, несмотря на это, буду вновь настаивать на пересмотре материалов дела. Уже в эту среду встречаюсь с юристом, чтобы обжаловать решение», — отметила женщина.
Генеральный директор строительной компании «Экодом» Вадим Нуртдинов в ходе телефонного разговора сообщил журналисту, что компания вернет все денежные средства потерпевшей Ирине. А вот комментировать попытки возбудить против него уголовное дело по статье мошенничество отказался. В пресс-службу УМВД России по ХМАО-Югре был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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