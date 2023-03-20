В Екатеринбург придут дожди и мокрый снег

Весна в Екатеринбурге пока будет преимущественно пасмурной. В выходные пройдет дождь с мокрым снегом. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода».
В субботу, 25 марта, облачно с прояснениями, возможны ливни. Температура воздуха ночью +1°С, а днем столбики термометра покажут +5°С. В воскресенье, 26 марта, ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха достигнет отметки +2°С, а днем +8°С. Ветер слабый. В понедельник, 27 марта, сервис «Яндекс.Погода» обещает жителям уральской столицы дождливую погоду. Температура воздуха ночью +2°С, а днем ожидается до +9°С.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ожидается резкое похолодание. Дневная температура воздуха опускалась до -6 градусов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.