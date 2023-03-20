В Екатеринбург придут дожди и мокрый снег

20 марта 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Дневные температуры поднимутся до плюсовых показателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Весна в Екатеринбурге пока будет преимущественно пасмурной. В выходные пройдет дождь с мокрым снегом. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода». В субботу, 25 марта, облачно с прояснениями, возможны ливни. Температура воздуха ночью +1°С, а днем столбики термометра покажут +5°С. В воскресенье, 26 марта, ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха достигнет отметки +2°С, а днем +8°С. Ветер слабый. В понедельник, 27 марта, сервис «Яндекс.Погода» обещает жителям уральской столицы дождливую погоду. Температура воздуха ночью +2°С, а днем ожидается до +9°С. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ожидается резкое похолодание. Дневная температура воздуха опускалась до -6 градусов.

Весна в Екатеринбурге пока будет преимущественно пасмурной. В выходные пройдет дождь с мокрым снегом. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода». В субботу, 25 марта, облачно с прояснениями, возможны ливни. Температура воздуха ночью +1°С, а днем столбики термометра покажут +5°С. В воскресенье, 26 марта, ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха достигнет отметки +2°С, а днем +8°С. Ветер слабый. В понедельник, 27 марта, сервис «Яндекс.Погода» обещает жителям уральской столицы дождливую погоду. Температура воздуха ночью +2°С, а днем ожидается до +9°С. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ожидается резкое похолодание. Дневная температура воздуха опускалась до -6 градусов.