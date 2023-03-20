В Российском союзе туриндустрии объяснили, куда поехать с детьми на весенних каникулах

Вице-президент Российского союза туриндустрии: россияне на каникулах едут в Москву и Краснодарский край

21 марта 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Весенние каникулы у детей начнутся в апреле Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самые популярные направления на весенних каникулах для семейного отдыха стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «В зависимости от региона, где люди проживают. Уже вовсю на школьные каникулы бронируют юг России. Краснодарский край. Есть возможность не только авиа, но и ж/д транспортом проехать, поэтому не только Сочи, но и Анапа, Геленджик. Неплохо идет Северо-Запад с Санкт-Петербургом во главе. Поезда идут в Карелию. В ту же Москву, Подмосковье, Золотое кольцо на автобусные туры тоже очень привлекательны и интересны», — сказал Юрий Барзыкин. Учитывая, что это не продолжительные каникулы, россиянам хочется минимально потратить время на сам проезд, подчеркнул собеседник агентства. «В Казань едут. В Приморье на Дальнем Востоке у них свои направления. И во Владивосток, и на Байкал, и другие межрегиональные маршруты есть, которыми активно пользуются. К сожалению, нет кэшбэка в этой категории, но востребованность все равно очень высокая», — заключил специалист.

Самые популярные направления на весенних каникулах для семейного отдыха стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «В зависимости от региона, где люди проживают. Уже вовсю на школьные каникулы бронируют юг России. Краснодарский край. Есть возможность не только авиа, но и ж/д транспортом проехать, поэтому не только Сочи, но и Анапа, Геленджик. Неплохо идет Северо-Запад с Санкт-Петербургом во главе. Поезда идут в Карелию. В ту же Москву, Подмосковье, Золотое кольцо на автобусные туры тоже очень привлекательны и интересны», — сказал Юрий Барзыкин. Учитывая, что это не продолжительные каникулы, россиянам хочется минимально потратить время на сам проезд, подчеркнул собеседник агентства. «В Казань едут. В Приморье на Дальнем Востоке у них свои направления. И во Владивосток, и на Байкал, и другие межрегиональные маршруты есть, которыми активно пользуются. К сожалению, нет кэшбэка в этой категории, но востребованность все равно очень высокая», — заключил специалист.